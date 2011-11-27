باسندوه مامور تشکیل دولت شد/ تاکید جوانان انقلابی بر ادامه اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی لحظاتی پیش خبر دادند عبد ربه منصور معاون رئیس جمهوری یمن، "محمد سالم باسندوه" یکی از رهبران احزاب مخالف را مامور تشکیل دولت وفاق ملی کرده است.
خاطر نشان می شود عبد ربه منصور معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پنجم آذر، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 21 فوریه سال آینده(دوم اسفند) اعلام کرد.
دیکتاتور یمن روز چهارشنبه دوم آذر در کاخ ملک عبدالله پادشاه عربستان در حضور احزاب مخالف و مقامات شورای همکاری خلیج فارس، طرح این شورا برای واگذاری اختیارات به معاون خود واگذار کرد، اعضای شورای همکاری به رهبری عربستان در طرح خود با نادیده گرفتن جنایات عبدالله صالح، به وی مصونیت داده اند که با مخالفت گسترده مردم یمن روبرو شده است.
اگر چه امضای طرح شورای همکاری از سوی عبدالله صالح با استقبال منطقه ای و بین المللی روبرو شده است، اما این طرح با مخالفت قاطع مردم یمن روبرو شده است که برگزاری تظاهرات گسترده آنها طی روزهای گذشته که همچنان ادامه دارد، آن را تایید می کند
هشدار درباره دامی که عربستان برای احزاب یمنی پهن کرده است
این در حالی است که علی البخیتی از شخصیتهای سیاسی یمنی تاکید کرد جوانان انقلابی یمن با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس که اخیرا توسط عبدالله صالح و احزاب موسوم به لقاء مشترک در ریاض امضا شد، مخالف هستند .
عضو حزب سوسیالیست این اقدام را دام عربستان برای احزاب مخالف یمنی توصیف کرد و در گفتگو با العالم گفت عربستان ازاین طریق احزاب دیدار مشترک را به دام انداخته و آنها را در مقابل انقلاب قرار داده است و این کشور تلاش می کند به هر قیمتی، انقلاب مردمی یمن را با شکست روبرو کند.
وی افزود این طرح، خاطره توافق میان جمهوریخواهان و سلطنت طلبان در یمن را در اذهان تداعی می کند توافقی که برای صیانت از اهداف انقلاب سپتامبر صورت گرفت و به وبالی بر گردن ساکنان شمال یمن تبدیل شد و ملت تاوان آن را پرداخت کردند.
العطاس تاکید کرد توافقنامه ریاض به منزله دور زدن انقلاب و فریفتن ملت یمن است. این در حالی است که شهدای آزادی یمن با تیغ طرح مسموم شورای همکاری خلیج فارس نقش بر زمین شدند.
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