باسندوه مامور تشکیل دولت شد/ تاکید جوانان انقلابی بر ادامه اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی لحظاتی پیش خبر دادند عبد ربه منصور معاون رئیس جمهوری یمن، "محمد سالم باسندوه" یکی از رهبران احزاب مخالف را مامور تشکیل دولت وفاق ملی کرده است.



خاطر نشان می شود عبد ربه منصور معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پنجم آذر، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 21 فوریه سال آینده(دوم اسفند) اعلام کرد.



دیکتاتور یمن روز چهارشنبه دوم آذر در کاخ ملک عبدالله پادشاه عربستان در حضور احزاب مخالف و مقامات شورای همکاری خلیج فارس، طرح این شورا برای واگذاری اختیارات به معاون خود واگذار کرد، اعضای شورای همکاری به رهبری عربستان در طرح خود با نادیده گرفتن جنایات عبدالله صالح، به وی مصونیت داده اند که با مخالفت گسترده مردم یمن روبرو شده است.



اگر چه امضای طرح شورای همکاری از سوی عبدالله صالح با استقبال منطقه ای و بین المللی روبرو شده است، اما این طرح با مخالفت قاطع مردم یمن روبرو شده است که برگزاری تظاهرات گسترده آنها طی روزهای گذشته که همچنان ادامه دارد، آن را تایید می کند



هشدار درباره دامی که عربستان برای احزاب یمنی پهن کرده است



این در حالی است که علی البخیتی از شخصیتهای سیاسی یمنی تاکید کرد جوانان انقلابی یمن با ابتکار شورای همکاری خلیج فارس که اخیرا توسط عبدالله صالح و احزاب موسوم به لقاء مشترک در ریاض امضا شد، مخالف هستند .



عضو حزب سوسیالیست این اقدام را دام عربستان برای احزاب مخالف یمنی توصیف کرد و در گفتگو با العالم گفت عربستان ازاین طریق احزاب دیدار مشترک را به دام انداخته و آنها را در مقابل انقلاب قرار داده است و این کشور تلاش می کند به هر قیمتی، انقلاب مردمی یمن را با شکست روبرو کند.

وی با متهم کردن احزاب لقاء مشترک به تقسیم قدرت با رژیم حاکم و نادیده گرفتن نیروهای انقلابی حاضر در میادین تغییر اظهار داشت : فرزندان عبدالله صالح همچنان با حضور در نیروهای نظامی کنترل دستگاههای امنیتی را در اختیار دارند و باید برکنار شوند تا پیروزی انقلاب محقق شود.



به گفته وی، احزاب مخالف در دام عربستان گرفتار شده اند. این در حالی است که ریاض می خواهد با این کار پرونده یمن را ببندد و انقلاب داخل عربستان را نیز کنترل و سرکوب کند.



وی افزود: اخباری مبنی بر بازگشت عبدالله صالح به یمن در روز گذشته منتشر شده است که این امر همه مقدمات چیده شده از سوی احزاب لقاء مشترک را نقش بر آب خواهد کرد.



البخیتی نامزدی باسندوه برای ریاست دولت انتقالی را کم اهمیت دانست و اظهار داشت : وی شخصیت ضعیفی است و تحت تأثیر سیاستهای حزب خاصی از احزاب عضو لقاء مشترک یمن قرار دارد. همچنین جوانان به نامزدی باسندوه اهمیتی نمی دهند و همچنان در میدانهای تغییر باقی می مانند.

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از سوی دیگر هدا العطاس یک فعال سیاسی یمنی گفت : مردم و انقلابیون یمن امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس از سوی عبدالله صالح رئیس جمهور مخلوع این کشور در ریاض را مردود می دانند و این توافقنامه فاقد اعتبار است.



وی افزود این طرح، خاطره توافق میان جمهوریخواهان و سلطنت طلبان در یمن را در اذهان تداعی می کند توافقی که برای صیانت از اهداف انقلاب سپتامبر صورت گرفت و به وبالی بر گردن ساکنان شمال یمن تبدیل شد و ملت تاوان آن را پرداخت کردند.



العطاس تاکید کرد توافقنامه ریاض به منزله دور زدن انقلاب و فریفتن ملت یمن است. این در حالی است که شهدای آزادی یمن با تیغ طرح مسموم شورای همکاری خلیج فارس نقش بر زمین شدند.