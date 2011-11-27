خانه فرهنگ دیجیتال در کانونهای فرهنگی مساجد مازندران راه اندازی می شود

محمد فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خانه های فرهنگی با مجوز مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه ‌اندازی می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که نبوغ و استعداد جوانان در زمینه آی تی ایجاب می‌کرد که برای تاسیس مرکزی برای شکوفایی این استعدادها گامهای موثری برداریم با مساعدت مسئولان کانون مساجد استان و هیئت امنای مسجد اقدامات اولیه صورت گرفت.

فوقی افزود: در حال حاضر فضای زیرین حسینیه سیدالشهدا(ع) و مسجدالاقصی قائم ‌شهر به مساحت حدود 70 متر مربع در اختیار این امر مهم قرار گرفت و سایر کانونها در دست اقدام است.

وی بیان داشت: زمینه‌ سازی برای دسترسی عموم مردم به محصولات و محتوای فرهنگی سالم، حضور موثر جوانان و نوجوانان در فضای دیجیتال برای مقابله با تهدیدات نرم دشمن در جنگ سایبری، در اختیار قرار دادن اینترنت پاک و حلال به جوانان و نوجوانان و زمینه‌ سازی روحیه پرسشگری در میان جامعه از مهمترین اهداف راه‌اندازی خانه فرهنگی دیجیتال مساجد مازندران است.

مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران، استفاده از روشهای نوین اطلاع‌ رسانی در انعکاس اخبار و رویدادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی، برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه خبرنویسی، طراحی سایت، وبلاگ‌نویسی، حمایت از نخبگان عرصه فناوری و شکوفه ساختن استعداد آنها، معرفی توان علمی جوانان و نوجوانان منطقه و تربیت محقق در فضای مجازی، تعمیق و تقویت پژوهش در علوم مختلف به ویژه امور دینی و اسلامی و عقلانی‌سازی اندیشه دینی و ورود آن به عرصه زندگی با استفاده از علوم روز، شناساندن مسائل جدید در حوزه‌های دینی و قرآنی و کاربست آن در زندگی با استفاده از منابع موجود در سایت‌های بزرگان دینی از اهداف دیگر راه‌اندازی این مراکز برشمرد.



فوقی گفت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد که پایه گذار برنامه فرهنگی مساجد هستند برای تاثیرگذاری و فرهنگی سازی باید در ارج نهادن کرامت انسانی توجه ویژه داشته و آن را سرلوحه کاری و برنامه ریزی خود نهادینه کنند.

این مسئول با اشاره به جایگاه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در اجرای برنامه های فرهنگی گفت : آنچه که مهم است شناخت رعایت حریم شرعی و الهی، شناخت و عمل به دستورات الهی از ضرورت ویژه ای برخوردار بوده که در مناسبت های فرهنگی و ارتباطات اجتماعی باید به رویت برسد و از سیره شخص نمایان شود و باید بدانند اصل کلیدی تقوا، شناخت و عمل است که در رفتار امروزه باید تقویت شود.

فوقی گفت: در شرایط امروزی که دشمن در میدان جنگ نرم بر روی تضعیف اعتقادات دینی و تفکرجوانان هزینه های زیادی را صرف می کند، بصیرت افزایی بین جوانان و نوجوانان رسالت کانونهای فرهنگی هنری مساجد با محوریت مسجدی است.



مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد مازندران با اشاره به اینکه در کشورهاى اسلامى همواره مساجد پایگاه نهضتهاى اسلامى علیه حکام جور و ستم پیشه مطرح هستند، تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد نباید همانند یک دکان در کنار مسجد باشد.