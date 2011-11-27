شرکت تعاونی روزنامه نگاران گلستان ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ولی پور عصر یکشنبه در نشست مجمع عمومی تعاونی مسکن روزنامه نگاران گلستان افزود: برای ثبت نهایی شرکت و افتتاح حساب باید اعضای هیئت مدیره تعیین و یک نفر به عنوان مدیرعامل معرفی شود.

وی با بیان اینکه مذاکرات اولیه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در راستای تسریع مراحل ثبت این شرکت صورت پذیرفته، تصریح کرد: موضوع مسکن خبرنگاران استان گلستان به صورت وی‍ژه پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، در این جلسه رای گیری برای تعیین ترکیب اعضای هیئت مدیره انجام شد و به ترتیب آراء یحیی آذری(هفته نامه گلستان مهر)، رستم جرجانی(هفته نامه اقتصاد گلستان)، فاطمه اکبری (هفته نامه یاپراق)، علیرضا نوری کجوریان(خبرگزاری مهر) و احمد پیرا( روزنامه ابتکار) به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعاونی مسکن روزنامه نگاران و خبرنگاران استان گلستان انتخاب شدند.

همچنین با رای اعضای مجمع عمومی خانمها منصوره مرتضائی و پریساسادات موسوی به عنوان بازرسان این شرکت تعاونی انتخاب شدند.

