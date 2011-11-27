اجرای فاز دوم کنترل امنیت کشور توسط نیروهای افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان، دفتر "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد دومین مرحله از طرح به دست گیری کنترل امنیت کشور توسط نیروهای افغان اجرایی شد.

دفتر کرزای امروز یکشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب از کنترل امنیت نیمی از جمعیت افغانستان توسط نیروهای داخلی خبر داد. به گفته کرزای، این اقدام در راستای اجرای فاز دیگری از برنامه خروج نظامیان ناتو از این کشور بوده و بسیار حائز اهمیت است.

بر این اساس در این مرحله از انتقال کنترل امنیت کشور، جمعیت بیشتری از افغانها تحت نظارت نیروهای داخلی قرار می گیرند. در همین حال "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو از این اقدام به عنوان گام دیگری در راستای به عهده گیری امنیت افغانستان توسط دولت این کشور که هدف نهایی این پیمان است، یاد کرد.

این در حالی است که شنبه گذشته در پایان نشست چهار روزه لویی جرگه، طرح پیشنهادی کرزای برای ادامه حضور نظامی آمریکایی ها در افغانستان پس از سال 2014 نیز به تصویب شرکت کنندگان رسید.

گفتنی است طبق برنامه اعلام شده از سوی ناتو، تمامی نظامیان این پیمان تا پایان سال 2014 میلادی از خاک افغانستان خارج خواهند شد.