تیم والیبال جوانان سایپا "کاله" را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی یکشنبه شب در قالب مسابقات مرحله اول لیگ برتر والیبال جوانان باشگاههای کشور و در سالن اترک طیار گنبد کاووس برگزار شد.

در این مسابقه تیم سایپا با نتیجه سه بر یک برابر تیم کاله آمل پیروز شد.

تیم سایپا هر چهار ست را با نتیجه 25 به پایان برد و تیم والیبال کاله آمل در ست اول با نتیجه 27 پیروز شد و در سایر ستها با نتایج 27، 22، 19 و 15 بازی را به حریفش واگذار کرد.

هفت تیم سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران در این مسابقات شرکت دارند.

این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سال جاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

این مسابقات یک هفته ای از عصر شنبه آغاز شده است.