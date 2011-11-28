اختصاص 2.5 میلیارد تومان برای رفع مشکلات خشکسالی به عشایر فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شامگاه یکشنبه در جمع عشایر منطقه فراشبند و فیروزآباد، افزود: رسیدگی به مشکلات عشایر از اولویتهای مدیریت استان به شمار می رود که در این راستا با وجود کاهش 50 درصدی اعتبارات خشکسالی استان، بیش از سال گذشته اعتبارات به عشایر اختصاص داده ایم.

وی ادامه داد: بحث مشکلات مالی در خصوص تامین علوفه از جمله مواردی است که باید به آن رسیدگی شود.

صادق عابدین تصریح کرد: باید آمار تعداد دانش آموزان عشایر منطقه به صورت دقیق اعلام و راه حل مشکل ساختمان مدرسه با بررسی کارشناسانه به نتیجه مطلوب برسد.

وی با تاکید براینکه برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن با ضامن زنجیره ای، دولت کمک کرده و خواهد کرد.

استاندار فارس با بیان اینکه به دلیل اهمیت مسایل عشایر از نگاه مدیریت استان، در مدت کوتاه حضورش در راس مدیریت این استان، چهاربار به مناطق عشایر نشین شهرستان های مختلف سفر کرده و در جریان مشکلات قرار گرفته است، گفت: رفع مشکلات نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه موضوع به صورت موردی است.

صادق عابدین در سفر به مناطق قشلاقی عشایر فارس ضمن حضور در یکی از مدارس ابتدایی که در چادر و به صورت چندپایه تشکیل شده بود، از دانش آموزان حاضر در خصوص مسایل و مشکلات درسی سئوالاتی کرد.

وی با تاکید براینکه مدیریت استان آمادگی برای رسیدگی به مسایل عشایر را دارد، تصریح کرد: عشایر گردن انقلاب و نظام اسلامی دین دارند و باید در حد امکان مسائل آنان بررسی و مشکلات مرتفع شود.

یکی از عشایر منطقه در سخنانی به تشریح مشکلات موجود پرداخت و گفت: نبود خانه بهداشت، تامین امکانات جمع آوری و دفع زباله، تامین گاز برای شهرکهای محل اسکان عشایر، حمایت مالی برای تامین علوفه، احداث مدرسه برای مقطع متوسطه، احداث حسینه و سالن ورزشی را از جمله نیازهای عشایر منطقه است.

نماینده عشایر منطقه همچنین بررسی و در نظر گرفتن راهکاری مناسب برای رفع مشکل بیکاری و مسکن جوانان عشایر را از دیگر مباحث مورد نظر خواند و تصریح کرد: خطوط لوله گاز از حاشیه یورد عشایر گذشته و اطراف این یورد تعدادی چاه جدید حفر شده اما جوانان و عشایر ساکن و کوچ رو در این منطقه، عوایدی از طرح های توسعه گاز و ایجاد پالایشگاه در آغار و دالان نبرده اند.