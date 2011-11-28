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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

نجیب زاده اعلام کرد:

بیداری اسلامی نشانه صدور انقلاب است

بیداری اسلامی نشانه صدور انقلاب است

رامسر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دانش آموزی و بسیج فرهنگیان سپاه کربلای مازندران گفت: بیداری اسلامی نشانه صدور انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن نجیب زاده عصر یکشنبه در یادواره 32 شهید دانش آموز رامسر گفت: تضعیف ولایت فقیه، بسیج و سپاه استفاده ازکسانی که روزی در نظام بودند، علیه نظام اقدام کنند سه راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی است.
 
وی افزود: بیداری اسلامی نشانه صدور انقلاب بوده و همه قدرتهای دنیا  روزی به زانو در خواهند آمد.
 
نجیب زاده گفت: باید با عشق به خدا و ائمه اطهار و با وحدت حول ولایت فقیه گردهم بیایند.
 
وی بیان داشت: آنچه شهدا از ما انتظار دارند صرف گرفتن یادواره ها نیست بلکه یاد شهدا باید همیشه در وجود ما جریان داشته باشد.
 
نجیب زاده  افزود: آمریکا و استکبار جهانی به دنبال شکل دهی خاورمیانه بزرگ بودند و اینکه نظم نوین جهانی را با مدیریت خود داشته باشند اما موج بیداری اسلامی همه معادلاتشان را برهم زده شود.
 
وی گفت: مازندران با تقدیم هزار و 710 شهید دانش آموز و300 شهید فرهنگی کارنامه درخشانی در دوران دفاع مقدس دارد.
 
مدیر آموزش وپرورش رامسر نیز گفت: امروز تفکر بسیجی ضامن توسعه و تعالی است.
 
 
 
کد مطلب 1471213

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