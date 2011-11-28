بیداری اسلامی نشانه صدور انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محسن نجیب زاده عصر یکشنبه در یادواره 32 شهید دانش آموز رامسر گفت: تضعیف ولایت فقیه، بسیج و سپاه استفاده ازکسانی که روزی در نظام بودند، علیه نظام اقدام کنند سه راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بیداری اسلامی نشانه صدور انقلاب بوده و همه قدرتهای دنیا روزی به زانو در خواهند آمد.

نجیب زاده گفت: باید با عشق به خدا و ائمه اطهار و با وحدت حول ولایت فقیه گردهم بیایند.

وی بیان داشت: آنچه شهدا از ما انتظار دارند صرف گرفتن یادواره ها نیست بلکه یاد شهدا باید همیشه در وجود ما جریان داشته باشد.

نجیب زاده افزود: آمریکا و استکبار جهانی به دنبال شکل دهی خاورمیانه بزرگ بودند و اینکه نظم نوین جهانی را با مدیریت خود داشته باشند اما موج بیداری اسلامی همه معادلاتشان را برهم زده شود.

وی گفت: مازندران با تقدیم هزار و 710 شهید دانش آموز و300 شهید فرهنگی کارنامه درخشانی در دوران دفاع مقدس دارد.

مدیر آموزش وپرورش رامسر نیز گفت: امروز تفکر بسیجی ضامن توسعه و تعالی است.



