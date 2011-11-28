انتخابات در ایران مظهر عقلانیت و بالندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در پنجمین جلسه ستاد انتخابات مازندران تقارن ماه محرم با هفته بسیج را در معرفت افزایی عموم جامعه مثمر ثمر دانست و گفت: در سایه تفکر بسیجی، پیروی و تاسی از سرور و سالارشهیدان، افزایش بصیرت دینی و تبعیت از ولایت فقیه، تمامی توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی خنثی خواهد شد.

وی برگزاری انتخابات سالم و قانونمند با مشارکت حداکثری مردم را ازجمله رویکردهای اصلی مسئولان عنوان کرد و گفت: انتخابات در نظام اسلامی، مظهر مردم سالاری دینی بوده لذا شرکت در انتخابات و انتخاب نماینده اصلح تکلیف وحق مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران افزود: هر چه انتخابات باشکوه تر برگزار شود، به همان میزان عظمت و اقتدار نظام اسلامی افزایش می یابد.

ابراهیمی، شرکت در انتخابات آتی را یک تکلیف و وظیفه شرعی برای اقشار مختلف مردم دانست و تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای، یاس و ناامیدی دشمنان نظام اسلامی را به همراه دارد.

ابراهیمی اظهار داشت: با گذشت بیش از سه دهه از عمر با برکت نظام مقدس اسلامی، هر سال یک انتخابات در کشور برگزار می شود و با بررسی های صورت گرفته مشارکت مردم در هر دوره چشمگیر تر ازقبل بوده است.

وی تاکید کرد: چالشهای موجود در بخش سخت افزاری و نرم افزاری در انتخابات آتی باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، تغییر کامل نظام سیاسی را از جمله اهداف سازمان یافته دشمنان در حوزه جنگ نرم علیه نظام اسلام دانست و گفت: دشمنان با هدف ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، بویژه در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورایاسلامی با استفاده از ابزار و تاکتیک های مختلف وپیچیده، تحلیل های نادرست و خلاف واقع، به سیاه نمایی ارکان نظام روی آورده اند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند.

رئیس ستاد انتخابات استان، ایجاد اختلاف در بین اقشار مختلف مردم و گروهای مذهبی، ترویج یاس و ناامیدی و بی تفاوت کردن نسل جوان نسبت به مسایل کشور، شایعه پراکنی های متفاوت و جو سازی های مختلف را از دیگر توطئه های سازمان یافته دشمنان در ضربه زدن به نظام اسلامی توصیف کرد.

ابراهیمی گفت: هر چه به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم، به همان میزان دسایس سازمان یافته دشمنان علیه نظام اسلامی افزایش می یابد.