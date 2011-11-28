سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت تحقیق و بررسی از سازمان تامین اجتماعی گفت: جمع بندی تمامی اسناد، گزارشات و تحقیقات مربوط به سازمان تامین اجتماعی در حال انجام است و تاکنون هیچ گزارشی از سوی این کمیته منتشر نشده است. گزارش نهایی پایان هفته جاری تحویل کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه مجلس می شود.

20 هزار سند و مدرک نتیجه تحقیقات از شستا

وی افزود: برخی از رسانه ها به نقل از مسئولان یا نمایندگان مجلس گزارشاتی را منتشر کرده اند در حالی که هنوز گزارشی منتشر نشده و تمامی 20 هزار برگ سند و مدرک که نتیجه ماهها مطالعه و بررسیهای گروه تحقیق و پژوهش بوده است به زودی تقدیم مجلس می شود.

اقدام برای سرقت اسناد / جای اسناد امن است

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه گفته شده است برخی از اسناد مفقود شده است گفت: بنده تکذیب می کنم زیرا هیچ برگ سندی مفقود نشده هر چند که افرادی چندین بار قصد سرقت اسناد را داشتند ولی اسناد در جای امنی نگهداری می شود.

تهدید و پیشنهاد رشوه با شماره تلفنهای ناشناس و امنیتی

جعفرزاده در پاسخ به اینکه آیا در طول این تحقیقات فشار یا تهدیدی به کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده است گفت: گروهی با شماره تلفنهای ناشناس بنده را تهدید کردند که در این تماسها پیشنهاداتی برای رشوه و تهدید نیز داده شده است که تمامی این شماره ها توسط نیروهای امنیتی ردیابی شده و محفوظ است.

پیش از این رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر، از تخلف یکهزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و گفته بود: اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.