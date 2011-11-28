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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

رضایی اعلام کرد:

سرمایه گذاری در ساری دچار بلاتکلیفی شده است

سرمایه گذاری در ساری دچار بلاتکلیفی شده است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر ساری گفت: به دلیل عدم حمایت مسئولان شهری، سرمایه گذاری در ساری دچار بلاتکلیفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: تاکنون سه مورد سرمایه گذاری در شهرداری ساری مطرح و تصویب شده ولی هیچ نتیجه مثبتی نداشته است.

وی افزود: سرمایه گذاری در سه طرح شهربازی، طرح دریا و بهار نارنج با مشکلاتی مواجه شده که نمی توان هر سه سرمایه گذار را مقصر دانست و شهردار را بی تقصیر قلمداد کرد.
 
رضایی گفت: متاسفانه بستر سرمایه گذاری در شهرداری ساری فراهم نشده و سرمایه گذاران از کم لطفی مسئولان گله مند هستند.
 
عضو شورای اسلامی شهر ساری اظهار داشت: شورا و شهرداری ساری باید در این زمینه تکلیف خود را با سرمایه گذاران روشن کند که اگر خواهان سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار برای تسریع  در عمران شهری هستیم باید جدی تر به این موضوع بپردازیم.
 
رضایی، دقت در نگهداری اموال شهرداری و توجه  به مسائل روبنایی شهر را مورد تاکید  قرار داد و اضافه کرد: مجتمع جهاد در خیابان وصال شیرازی  شرط بازگشایی خیابان 16 متری در مجاورت آن پروانه ساخت گرفته است.
 
وی افزود: مکان این خیابان اکنون  به فضای سبز تبدیل شده که شهرداری باید آن را رسیدگی کند.
 
رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای شهر ساری با تاکید  بر ضرورت تسریع در ترمیم  حفاری مقابل اداره آگاهی استان،  تصریح کرد: واحدهای عمرانی مناطق شهرداری از نظر منابع انسانی و تجهیزات ضعیف بوده و باید تقویت شوند.
 
شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.
 
کد مطلب 1471224

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