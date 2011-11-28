امسال 697 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: در این راستا یک میلیارد و 83 میلیون و 93 هزار و 59 ریال جریمه از متخلفین وصول شده است و ضبط کالا و تعطیلی واحد صنفی هم از جریمه و برخوردهای دیگر تعزیرات حکومتی است.

وی ادامه داد: 420 فقره پرونده مربوط به کالا و خدمات، 176 مورد مربوط به تخلفات صنفی و 176 فقره پرونده مربوط به بهداشت و دارو و درمان بوده است و 101 فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان افزود: میزان رسیدگی به پرونده ها بیش از 100 درصد بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش آماری 100 درصدی وجود دارد.

نجف زاده تاکید کرد: از اول سال جاری 124 فقره پرونده تخلفات نانوایی به تعزیرا ت حکومتی اعلام شده است و ارزش ریالی این پرونده ها 118 میلیون و 27 هزار و 349 ریال بوده است.

وی در ادامه گفت: 50 فقره پرونده از سوی مردم به تعزیرات حکومتی مطرح شده است .

مدیر کل تعزیرات حکومتی زنجان افزود : در خصوص تخلفات کارخانجات آرد سازی که خود داری می کنند از ارائه سبوس به دامپرواران به قیمت تعیین شده از نظر قانونی تخلف است و برخورد لازم انجام می گیرد.

نجف زاده یاد آور شد: تعزیرات حکومتی و سازمان مجمع امور صنفی باید به شکایات مردم توجه کنند لذا این حق مردم است که به حق و حقوق خود برسند.