هشدار نسبت به مشکلات جدی سیستم بانکی/ بدهیها قابل پرداخت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای یکشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد جدیدترین مراحل رسیدگی به پرونده اخیر فساد بانکی گفت: در این پرونده مجلس و به طور مشخص کمیسیون اصل 90 از قبل از فاش شدن پرونده تا کنون با دستگاه قضائی همکاری خوبی داشته اند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و وزیر دادگستری هم برای شناسایی و ردیابی همکاری خوب کرده‌اند.

ناظر ویژه پرونده رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: متهم حدود یکهزار و 700 میلیارد تومان به جای واریز به شرکتها به حساب شخصی خود واریز کرده بود که رد یابی این پولها را وزارت اطلاعات دنبال کرد.

وی افزود: در طول پرونده دریافتیم واقعا وضعیت سیستم بانکی و نظارتی ما بسیار مشکل دارد. به عنوان مثال چرا باید دو ماه طول بکشد تا یک گزارش ساده را بانکها به دادستانی اعلام کنند. از سوی دیگر بانکها پس از 60 روز به دادستانی اعلام کردند سه هز ار و 80 میلیارد تومان کل طلب ما از این شرکت و متهم است اما در ازای این طلبها تنها 950 میلیارد تومان وثیقه وجود دارد که این این یک فاجعه است.

محسنی اژه ای گفت: دستور کارشناسی از اموال شناسایی شده صادر شده ولی می توان گفت با اموال شناسایی شده و وجوه موجود بدهی بانکها قابل پرداخت است و این نکته مثبت در این پرونده است.