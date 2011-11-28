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۷ آذر ۱۳۹۰، ۶:۵۰

با دستور وزارت ورزش؛

ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون پهلوانی و ورزش باستانی متوقف شد

ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون پهلوانی و ورزش باستانی متوقف شد

ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون پهلوانی و ورزش باستانی به دستور وزارت ورزش و جوانان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  ثبت نام از نامزدهای احراز پست ریاست فدراسیون پهلوانی و ورزش باستانی و زورخانه ای طبق اعلام وزارت ورزش قرار بود بود از روز چهارشنبه دوم آذر ماه آغاز و به مدت 10 روز کاری ادامه یابد اما در همان روز نخست با تماس مسئولین این وزارتخانه و به دستور آنها این ثبت نام متوقف شد.

این توقف کاری در حالی صورت گرفته که فدراسیون پهلوانی و ورزش باستانی و زورخانه در هفته های گذشته حواشی بسیاری داشته است. اختلافات میان فدراسیون پهلوانی و باستانی ایران و جهانی که به دست مدیران ایرانی هدایت می شود افزایش یافته و حتی تصمیمات شورای حکمیت هم نتوانسته آتش این اختلافات را خاموش کند.

در کنار آن ریاست چهارساله علیرضا صفارزاده مدتهاست به اتمام رسیده و باید طبق قوانین مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار شود اما با نامه سازمان بازرسی وی نیز همانند یزدانی خرم با منع حضور در انتخابات به خاطر دوشغله بودن و بازنشستگی روبرو شده است. 

این در حالی است که هفته پیش و درست پیش از آغاز ثبت نام از نامزدهای احراز پست ریاست این فدراسیون ورزشی، مطلبی بر روی خروجی سایت فدراسیون پهلوانی و ورزش باستانی مبنی بر حل مشکل صفارزاده با توجه به قوانین موجود منتشر شد. طبق این قوانین صفارزاده به دلیل ایثارگری و فعالیت در درجات عالی سپاه می تواند صرف نظر از قانون بازنشستگی می تواند در فعالیت های دولتی ادامه همکاری دهد.

وزارت ورزش و جوانان هنوز زمان دقیقی برای ادامه ثبت نام از نامزدهای احراز پست ریاست این فدراسیون ورزشی اعلام نکرده است.

کد مطلب 1471232

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