  1. استانها
  2. زنجان
۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

کاوندی خبر داد:

عرضه گوشت قرمز با قیمت 12500 تومان در بازار زنجان

عرضه گوشت قرمز با قیمت 12500 تومان در بازار زنجان

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی استان زنجان گفت: گوشت قرمز از امروز با قیمت 12 هزار و 500 تومان در بازار زنجان عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوندی صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: مجمع امور صنفی به منظور تعدیل قیمت گوشت قرمز اقدام به برگزاری جلسات متعددی با اتحادیه کرده قصابان است.

وی ادامه داد: قبل از این اتحادیه‌های قصابی موظف به عرضه گوشت قرمز با قیمت مصوب 13 هزار تومان بوده‌اند که با رایزنی‌های صورت گرفته با اعضای اتحادیه مصوب شد، از فردا اتحادیه‌ها گوشت قرمز را با قیمت مصوب 12 هزار و 500 تومان عرضه کنند.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان به تخلفات انجام گرفته در زمینه عرضه گوشت قرمز در زنجان اشاره کرد و افزود: اقدامات لازم با همکاری تعزیرات حکومتی استان زنجان صورت گرفته است.

در ادامه این جلسه معاون صنعت و تجارت زنجان تعداد شکایات رسیده به ستاد خبری در آبان ماه را 200 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 160 مورد از شکایات تلفنی، 22 مورد حضوری و 18 مورد مکتوب بوده است.

جلال نبوی نظارت و بازرسی در واحدهای تولیدی را 36 مورد، انبارها و سرخانه ها را 34 مورد و هفت مورد تخلف واحدهای صنعتی یاد کرد و گفت: ارزش ریالی پرونده های متخلف 515 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از 99 انبار و سردخانه 17 قلم کالا اعلام موجودی شده است و سه هزار و 784 تن ذخیره سازی شده و در آبان ماه 38 هزار و 11 تن قلم کالا اعلام موجودی شده است.

معاون صنعت و تجارت زنجان تاکید کرد: در مهرماه و آبان ماه کمبود کالای نیاز عمومی مردم وجود ندارد و به مقدار لازم میزان کالاها ذخیره سازی شده است.

کد مطلب 1471234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها