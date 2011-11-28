عرضه گوشت قرمز با قیمت 12500 تومان در بازار زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوندی صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار افزود: مجمع امور صنفی به منظور تعدیل قیمت گوشت قرمز اقدام به برگزاری جلسات متعددی با اتحادیه کرده قصابان است.

وی ادامه داد: قبل از این اتحادیه‌های قصابی موظف به عرضه گوشت قرمز با قیمت مصوب 13 هزار تومان بوده‌اند که با رایزنی‌های صورت گرفته با اعضای اتحادیه مصوب شد، از فردا اتحادیه‌ها گوشت قرمز را با قیمت مصوب 12 هزار و 500 تومان عرضه کنند.

رئیس مجمع امور صنفی زنجان به تخلفات انجام گرفته در زمینه عرضه گوشت قرمز در زنجان اشاره کرد و افزود: اقدامات لازم با همکاری تعزیرات حکومتی استان زنجان صورت گرفته است.

در ادامه این جلسه معاون صنعت و تجارت زنجان تعداد شکایات رسیده به ستاد خبری در آبان ماه را 200 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد 160 مورد از شکایات تلفنی، 22 مورد حضوری و 18 مورد مکتوب بوده است.

جلال نبوی نظارت و بازرسی در واحدهای تولیدی را 36 مورد، انبارها و سرخانه ها را 34 مورد و هفت مورد تخلف واحدهای صنعتی یاد کرد و گفت: ارزش ریالی پرونده های متخلف 515 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: از 99 انبار و سردخانه 17 قلم کالا اعلام موجودی شده است و سه هزار و 784 تن ذخیره سازی شده و در آبان ماه 38 هزار و 11 تن قلم کالا اعلام موجودی شده است.

معاون صنعت و تجارت زنجان تاکید کرد: در مهرماه و آبان ماه کمبود کالای نیاز عمومی مردم وجود ندارد و به مقدار لازم میزان کالاها ذخیره سازی شده است.