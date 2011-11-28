مرحله دوم رقابتهای لیگ ژِیمناستیک باشگاه های کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم این لیگ از فردا هشتم آذر ماه به مدت سه روز در شهرستان گنبد کاووس برگزار می شود و تیم ها در سه بخش دسته برتر، دسته یک و دوی ژیمناستیک هنری و مسابقات ترامپولین باشگاهی به رقابت می پردازند.

طبق برنامه، مسابقات دسته دوم در روز هشتم، دسته یکم در روز نهم و دسته برتر در روز پنجشنبه دهم آذرماه در سالن المپیک این شهرستان برگزار خواهد شد. رقابتهای ترامپولین هم فردا سه شنبه پیگیری می شود.

در مسابقات لیگ دسته برتر ژیمناستیک هنری پسران تیم های نوسازی مدارس زنجان، فجر تهران ، استاد یزداد خراسان رضوی ، شهید نقی پناهی گنبد، خانه ژیمناستیک اهواز ، بیمه کارآفرین ارومیه با یکدیگر به رقابت می پردازند .

در لیگ دسته یک هنری نیز تیم های فرهنگی ورزشی آرشام کرج ، بهزیستی ایلام ، شرکت شهرک های صنعتی همدان ، خلیج فارس و در دسته دو استاد حسین اعظمی شیراز ، چی چست ارومیه ، هیات ژیمناستیک بوشهر، هیئت ژیمناستیک یزد و روز بهان بتن کرمانشاه تیم هایی هستند که در مرحله دوم مسابقات لیگ ژیمناستیک هنری مبارزه خواهند کرد.

در مرحله اول این رقابتها که مهر ماه در ارومیه برگزار شد، تیم شهید نقی پناهی گنبد کاووس در دسته برتر، تیم فرهنگی ورزشی آرشام گنبد کاووس در دسته یک و استاد حسین اعظمی شیراز در دسته دوم در صدر جدول رده بندی ایستادند.