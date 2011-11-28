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۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۹

نظری به مهر اعلام کرد:

مشارکت روسیه در برقی کردن محور راه‌آهن صوفیان - سلماس - رازی

مشارکت روسیه در برقی کردن محور راه‌آهن صوفیان - سلماس - رازی

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن از برقی کردن محور صوفیان- سلماس- رازی با همکاری راه آهن روسیه خبر داد و گفت: طول سفر بندرعباس - آلماتی با قطار برنامه ای به یک سوم کاهش یافته و این مسیر در 10 روز طی خواهد شد.

عباس نظری در گفتگو با مهر درخصوص برقی کردن محور صوفیان- سلماس- رازی، اظهار داشت: در جلسه اخیری که با رئیس راه آهن روسیه برگزار شد برقی کردن این محور از سوی آنها مطرح شد و بنا شده پس از بررسی طرح، این پروژه بصورت مشترک میان ایران و روسیه انجام گیرد.

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن حجم اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه را 20 میلیون دلار برآورد کرد و گفت: طول این پروژه 140 کیلومتر است که روسیه پس از انجام بررسی های لازم و اخذ مجوزهای قانونی این پروژه را اجرایی خواهد کرد.

وی درباره قطار برنامه ای آلماتی - بندرعباس اظهارداشت: این قطار یکی از طرح های سازمان اکو است و برنامه ریزی هایی انجام گرفته تا بخش عمده ای از قطارهای این مسیر با زمانبندی خاصی به مقصد برسند.

مدیرکل دفترسرمایه گذاری و اموربین الملل شرکت راه آهن، تصریح کرد: این قطار می تواند پنبه ازبکستان و گندم قزاقستان را بصورت برنامه ای حمل کند که تاثیر زیادی بر حمل و نقل ریلی کشور دارد.

نظری افزود: براین اساس طول سفر به یک سوم کاهش می یابد و مسیر آلماتی - بندرعباس در 10 روز طی خواهد شد.
 

کد مطلب 1471239

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