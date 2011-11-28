نفت ایران تحریم نیست / مشکلی برای فروش نفت نداریم

رستم قاسمی درگفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر تلاش برخی از کشورهای غربی برای تحریم صادرات نفت خام ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفت: در مورد صادرات نفت ایران تحریمی وجود ندارد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای فروش نفت خام ایران وجود ندارد، هر گونه نگرانی ایران از بابت تحریم صادرات نفت را رد کرد.

در همین حال احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا در واکنش به تحریم خرید نفت ایران توسط فرانسه، با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران با وجود افزایش تحریمها به مهر گفته است: شرکت ملی نفت ایران هیچگونه نفت خامی به فرانسه صادر نمی کند که مشمول تحریم قرار بگیرد.

این در حالی است که در روزهای اخیر ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی با اعمال فشارهایی به کشورهایی همچون کره جنوبی و ایتالیا خواستار تحریم خرید نفت ایران توسط این کشورها شده اند.

آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در 6 ماهه نخست سال 2011 میلادی روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که سهم فرانسه در این مدت 49 هزار بشکه در روز برآورد می شود.

از سوی دیگر برخی از موسسات اقتصادی اروپا در روزهای اخیر با "احمقانه خواندن" پیشنهاد فرانسه برای تحریم واردات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، تاکید می کنند: این طرح مشکلی برای ایران در زمینه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد.



به گزارش مهر، در حال حاضر ایران به طور متوسط روزانه بین 2 تا 2.2 میلیون بشکه نفت خام به کشورهای مختلف جهان در قالب قراردادهای بلند مدت و تک محموله نفت صادر می‌کند.

بر این اساس از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون میزان صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی به ویژه چین با افزایش روبرو بوده است به طوری‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی ایران با پشت سرگذاشتن آنگولا به دومین تامین کننده بزرگ نفت چین پس از عربستان سعودی تبدیل شده است.

واردات روزانه نفت چین از ایران در ماه اکتبر سالجاری میلادی با 46 افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 597 هزار بشکه در روز رسیده است.