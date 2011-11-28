تبیین قیام عاشورا و جلوگیری از خرافات وظیفه عاشقان امام حسین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی یکشنبه شب در جمع بسیجیان، مداحان و مسئولان هیئت های مذهبی در مسجد الغدیر زاهدان اظهار داشت: فرهنگ عاشورا با طبل و کوتل و امثال آن گسترش نمی یابد، بلکه باید اصل قیام امام حسین (ع) و رشادت و ایثار شهدای کربلا و اقتدار بیان حضرت زینب (س) در مجلس یزید برای همگان تشریح شود.

وی گفت: مداحان و هیئت امنای مساجد سراسر استان باید با رعایت شئونات اسلامی و بیان مباحث اعتقادی جوانان و نوجوانان را جذب منبرها کنند تا فرهنگ عاشورا را برای همیشه زنده نگه داریم.

وی افزود: هیئت های عزاداری می توانند هنگام حرکت به جای طبل و علامت های بزرگ آهنی فرمایشات امام حسین (ع) و سایر ائمه اطهار (ع) را روی تابلوهای زیبا بنویسند و به حرکت درآورند.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: جهت‌ گیری کلی و پشتوانه پیروزی ما توجه به فرمایشات حضرت ابا‌ عبدالله‌ الحسین (ع) و مسائل مربوط به عاشورا است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: بیداری اسلامی امروز دنیا برگرفته از تفکر بسیج است که در جهان گسترش یافته است.

سردار علیرضا عظیمی جاهد با بیان اینکه بسیج در همه عرصه ها حضور چشمگیری دارد افزود: اقتدار ایران اسلامی، ایجاد امنیت و آرامش برای مردم، حرکت های عظیم سازندگی برای رفع محرومیت و اجرای پروژه های بزرگ در سیستان و بلوچستان از جمله فعالیت های بسیج است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان‌ و بلوچستان نیز در این مراسم اظهار داشت: برنامه‌ های عزاداری محرم امسال باید براساس قرآن محوری، ولایت محوری و برنا‌مه محوری برگزار شود.

حجت الاسلام صفر قربانپور گفت: دسته ‌روی هیئت ‌های مذهبی باید به شکل محتوایی در سطح استان با رعایت موازین شرعی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه نماز جماعت ظهر تاسوعا و عاشورا نیز باید بهتر از همیشه اقامه شود افزود: نماز جماعت باعث نابودی توطئه های دشمنان می شود.

مسعود حیدری معاون اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم بیان داشت: برای ایجاد امنیت هیئت های عزاداری تمهیدات و تدابیر امنیتی و انتظامی لازم اندیشیده شده است.