طرحهایی برای شفاف شدن بازار واردات اتخاذ شد

کمال فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح کدینگ کالاها با هدف شناسه دار کردن کالاهای وارداتی و ایجاد شفافیت برای شناسایی کالاهای قاچاق بوده است.

فروتن گفت:بر همین اساس از سوی معاون نظارت وبازرسی سازمان تصمیماتی در خصوص چگونگی اجرایی شدن این دستورالعمل اتخاذ شده است.

با ورود چهار گروه کالا برخورد می شود

وی اضافه کرد: از یکم آبان ماه امسال ورود چهار گروه کالایی لوازم خانگی، رایانه ولوازم جانبی آن، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی وبهداشتی، بدون درج کدینگ شناسایی کالاهای وارداتی ممنوع بوده وبا عرضه کنندگان این نوع کالاها برخورد قانونی خواهد شد.

فروتن افزود: طرح کد گذاری کالاهای وارداتی باعث ایجاد ثبات در بازار کالاهای وارداتی، رعایت حقوق مصرف کنندگان در جهت خرید کالاهای مجاز وبا کیفیت، تسهیل در ردیابی توسط دستگاههای کاشف کالای قاچاق وهمچنین ردیابی همزمان در سراسر کشوراز مزایایی این طرح است.