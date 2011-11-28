یک پیروزی دیگر برای پدیده جام دوازدهم/ قهرمان آفریقا از پا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های دوازدهمین دوره جام جهانی والیبال که با حضور 12 تیم به میزبانی ژاپن برگزار می شود از ساعت 5:30 بامداد امروز دوشنبه تیم ملی والیبال کشورمان در هفتمین دیدار خود به مصاف تیم ملی مصر رفت و در پایان با نتیجه 3 بر صفر (25 بر 18)، (25 بر 21) و (25 بر 15) حریف خود را شکست داد تا به روند موفقیت‌هایش ادامه دهد.

تیم ملی کشورمان که در شش دیدار گذشته خود صاحب دو شکست برابر کوبا و آمریکا و چهار پیروزی برابر ژاپن، لهستان، صربستان و آرژانتین شده بود، پس از آنکه بازی روز یکشنبه را به آمریکا واگذار کرد، این بار با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف قهرمان آفریقا رفت و در همان گیم اول برخلاف دیدارهای گذشته با ارائه بازی قدرتی و کم اشتباه برابر حریف به پیروزی 25 بر 18 دست پیدا کرد.

در گیم دوم بازهم این تیم ایران بود که ابتکار عمل را از همان امتیازات اول در دست گرفت و با دفاع‌ها و دریافت‌های عالی حریف را مقهور بازی کم اشتباه خود کرد و با دفاع خوب مهدوی و آبشارهای کم نقص زرینی و بازارگرد امتیازات را یکی پس از دیگری کسب کرد و در نهایت با نتیجه 25 بر 21 حریف را شکست داد.

در گیم سوم شاگردان "خولیو ولاسکو" با قدرت بیشتری بازی را شروع کردند و روی ضربات خوب پوریا فیاضی 5 امتیاز از حریف پیش افتادند و بازهم با دریافت‌های خوب فرهاد ظریف و همچنین حمزه زرینی به روند خوب تیم ایران ادامه دادند و اختلاف امتیاز را با حریف حفظ کردند. در این گیم مصری‌ها تلاش زیادی کردند تا اجازه ندهند فاصله امتیازات زیاد شود.

قهرمان آفریقا که قصد داشت در گیم سوم کمی هم به سمت مسائل حاشیه‌ای پیش برود و درگیری لفظی را با بازیکنان ایران راه انداختند در این گیم توسط "ردا" به امتیازات خوبی دست پیدا کردند اما بازهم این ملی پوشان ایران بودند که در دریافت و سرویس موفق عمل کردند و با حفظ فاصله امتیازات در نهایت با نتیجه 25 بر 15 حریف خود را شکست داد.

در پایان این بازی علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال کشورمان به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد. تیم ملی کشورمان نیز با این پیروزی 12 امتیازی شد.