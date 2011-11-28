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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۱

عابدی:

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تمدید شد

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تمدید شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از تمدیدگواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS برای هفتمین سال متوالی در این شرکت طی سال جاری خبرداد.

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استقرارسیستم مدیریت یکپارچه درشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی توسط کارشناسان موسسه ایتالیاییIMQ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای، ISO 9001:2008، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای 18001:2007 OHSAS و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 برای یک دوره یک ساله دیگر تمدیدشد.

وی گفت: با توجه به اینکه مجموع کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هرساله تلاش بسیاری در امر پیاده سازی استانداردها در سطح شرکت دارند لذا در زمینه بهبود توزیع برق مطمئن و پایدارو رضایت مندی مشترکین تلاش هایی انجام شده است وهمین امر موجب شده تا ممیزین به نکات مثبت در سازمان اشاره کنند.
 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی راهبری و سازماندهی مناسب با استقرار نظام های نوین مدیریتی و یکپارچه سازی فرایندها با استفاده از نرم افزارهای جامع در حوزه های عمومی و اختصاصی را از مهمترین دلایل کسب موفقیت شرکت دراین ارزیابی برشمرد.
 
وجود نیم میلیون مشترک برق در استان
 
وی ادامه داد: همچنین استفاده بیشینه از بستر IT در شرکت سرعت و دقت قابل توجه ای برای گردش اطلاعات وتسهیل امورفراهم ساخته است.
 
عابدی اظهار داشت: امید است با انجام ممیزی ها و ارزیابی های دوره ای و شناخت نقاط ضعف و قوت جهت بهبود و ارتقای عملکرد فرآیندها، ساختار منظم و قابل قبولی به استفاده کنندگان از خدمات شرکت فراهم شود.

وی تلاش و جدیت در بالابردن سطح کمی و کیفی خدمات تحویلی به مشترکین و ذینفعان شرکت را از مهمترین اهداف این شرکت برشمرد و گفت: درحال حاضربیش از نیم میلیون اشتراک برق در استان مرکزی وجود داشته و تقریباً تمام جمعیت استان از نعمت برق بهره مند هستند.
کد مطلب 1471249

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