گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تمدید شد

داود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استقرارسیستم مدیریت یکپارچه درشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی توسط کارشناسان موسسه ایتالیاییIMQ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای، ISO 9001:2008، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای 18001:2007 OHSAS و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 برای یک دوره یک ساله دیگر تمدیدشد.

وی گفت: با توجه به اینکه مجموع کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هرساله تلاش بسیاری در امر پیاده سازی استانداردها در سطح شرکت دارند لذا در زمینه بهبود توزیع برق مطمئن و پایدارو رضایت مندی مشترکین تلاش هایی انجام شده است وهمین امر موجب شده تا ممیزین به نکات مثبت در سازمان اشاره کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی راهبری و سازماندهی مناسب با استقرار نظام های نوین مدیریتی و یکپارچه سازی فرایندها با استفاده از نرم افزارهای جامع در حوزه های عمومی و اختصاصی را از مهمترین دلایل کسب موفقیت شرکت دراین ارزیابی برشمرد.

وجود نیم میلیون مشترک برق در استان

وی ادامه داد: همچنین استفاده بیشینه از بستر IT در شرکت سرعت و دقت قابل توجه ای برای گردش اطلاعات وتسهیل امورفراهم ساخته است.

عابدی اظهار داشت: امید است با انجام ممیزی ها و ارزیابی های دوره ای و شناخت نقاط ضعف و قوت جهت بهبود و ارتقای عملکرد فرآیندها، ساختار منظم و قابل قبولی به استفاده کنندگان از خدمات شرکت فراهم شود.



وی تلاش و جدیت در بالابردن سطح کمی و کیفی خدمات تحویلی به مشترکین و ذینفعان شرکت را از مهمترین اهداف این شرکت برشمرد و گفت: درحال حاضربیش از نیم میلیون اشتراک برق در استان مرکزی وجود داشته و تقریباً تمام جمعیت استان از نعمت برق بهره مند هستند.