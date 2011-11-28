یک هزار و 250 هزار انشعاب غیر مجاز در اراک جمع آوری شد

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با بیان اینکه انشعابات غیر مجاز حقوق دیگر شهروندان و مشترکان را ضایع می کند گفت: ترغیب صاحبان صنایع پرمصرف به تغییر شیفت فعالیتها در روزهای متداول تعطیلات،تبلیغات گسترده در رسانه هانسبت به جایگزینی منابع نوردهی حرارتی با انواع کم مصرف و تعدیل روشنایی معابرمعادل با صرفه جویی 300کیلوواتی در شهرستان اراک ، واگذاری 3924 انشعاب در اراک را از جمله فعالیتهای توزیع برق این شهرستان دانست.

وی گفت: در این مدت، ضمن احداث 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 13 کیلومتر شبکه فشار ضعیف در اراک، ایجاد 80 دستگاه ترانس، تعویض بیش از سه هزار و 200 دستگاه چراغ روشنائی از اقدامات توزیع برق شهرستان اراک است.

وی بابیان اینکه بسیاری ازواحدهای صنعتی بالای 200 کیلووات در شهرستان اراک به فعالیت مشغول هستند اظهار داشت: تعامل با صاحبان صنایع و و ارائه راهکارهائی پیرامون جایگزینی تجهیزات مصرفی فرسوده و پرهیز از مصارف همزمان در ساعات پیک، تشویق و ترغیب این قبیل مصرف کنندگان به شناخت مقوله الگوی مصرف از جمله اقدامات انجام شده د ر راستای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در بخش صنعت در سطح شهرستان اراک بوده است.