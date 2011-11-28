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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۴

در آغاز سال هجری عنوان شد؛

درخواست پادشاه مالزی برای حل دوستانه اختلافات/ میانه روی ترویج شود

درخواست پادشاه مالزی برای حل دوستانه اختلافات/ میانه روی ترویج شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پادشاه مالزی از مردم و دولت مالزی خواست که تفاوتهای نژادی و مذهبی را کنار گذاشته و اختلافات به صورت دوستانه حل فصل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی،"تانکو میزان زین العابدین" در مراسم جشن آغاز سال هجری با حضور نخست وزیر و وزرای کابینه دولت مالزی در پوتراجایا با ابراز نگرانی از شرایط جدید اجتماعی در این کشور از مردم مالزی خواست با احترام و درک متقابل زمینه تقویت اتحاد جامعه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از حرکتها در مالزی شکل انفرادی و خودسرانه به خود گرفته، گفت: میانه روی باید به عنوان یک الگوی رفتاری در جامعه ترویج شود و از انجام هرگونه اعمال ظالمانه نسبت به هر کسی دوری شود.

همچنین در پایان این مراسم که با عنوان "درک متقابل برای ایجاد وحدت در جامعه" برگزار شد، از "عبدالحسین شکور" رییس شورای ملی فتوای مالزی و "فواد عبدالسلام" وزیر حج عربستان سعودی به دلیل تلاش آنان برای ترویج دین اسلام قدردانی شد.

کد مطلب 1471252

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