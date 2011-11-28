مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح 10 موزه مدرسه در استان مرکزی احداث خواهد شد.

وی گفت: هدف اصلی این طرح آشنایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان با مفاهیم میراث‌فرهنگی است و آیین‌نامه اجرایی این طرح از سوی میراث‌فرهنگی به اداره کل آموزش ‌و پرورش استان مرکزی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این طرح موزه مدرسه در بناهای تحت تملک آموزش‌ و پرورش احداث می شود و برای هر موزه نیز 250 متر مربع فضا در نظر گرفته شده است.

رضوانی اظهارداشت: اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز تامین شده و به زودی طرح محتوایی آن تهیه خواهد شد.

وی با بیان این که در حال حاضر 10 موزه در استان مرکزی فعالیت دارند، عنوان کرد: موزه مردم‌شناسی، باستان‌شناسی، صنایع‌دستی، مفاخر و هنرهای اسلامی از مهم‌ترین موزه‌های این استان به شمار می‌آیند.