مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این طرح 10 موزه مدرسه در استان مرکزی احداث خواهد شد.
وی گفت: هدف اصلی این طرح آشنایی هرچه بیشتر دانشآموزان با مفاهیم میراثفرهنگی است و آییننامه اجرایی این طرح از سوی میراثفرهنگی به اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ارسال شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس این طرح موزه مدرسه در بناهای تحت تملک آموزش و پرورش احداث می شود و برای هر موزه نیز 250 متر مربع فضا در نظر گرفته شده است.
رضوانی اظهارداشت: اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز تامین شده و به زودی طرح محتوایی آن تهیه خواهد شد.
وی با بیان این که در حال حاضر 10 موزه در استان مرکزی فعالیت دارند، عنوان کرد: موزه مردمشناسی، باستانشناسی، صنایعدستی، مفاخر و هنرهای اسلامی از مهمترین موزههای این استان به شمار میآیند.
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