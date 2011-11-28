کرمانشاه سیاه پوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، با آغار ماه محرم و سالروز شهادت امام حسین(ع) و یاران وفادارش، شهر کرمانشاه شب گذشته غرق در عزا و ماتم بود.

هیئت های عزاداری در سراسر محله های کرمانشاه شب گذشته یکپارچه در عزای سالار شهیدان سیاه پوش بودند.

از ساعات اولیه شب گذشته، دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی در خیابانها و کوچه های شهر کرمانشاه حاضر شده و ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) نشان دادند.

بر اساس گزارش های رسیده برخی از هیئت های عزاداری در شهر کرمانشاه، از چند شب پیش به استقبال ماه محرم رفته‌ بودند.

کرمانشاه از نظر داشتن هیئت های مذهبی جایگاه مناسبی در کشور دارد و مراسم عزاداری مردم این شهر از شور و حال روحانی بسیار بالایی برخوردار است.

