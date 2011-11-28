60 فقره سرقت منزل در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری، در خصوص دستگیری سارقان منزل توسط پلیس استان گفت: در پی دستگیر شدن مردی جوان به اتهام نزاع و درگیری توسط ماموران کلانتری 24 کرمانشاه، تحقیقات اولیه به عمل آمده حکایت از آن داشت که وی به اتهام سرقت تحت تعقیب پلیس آگاهی کرمانشاه است و در این راستا متهم برای ادامه تحقیقات تحویل ماموران پلیس آگاهی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تاکید کرد: متهم در بازجویی های مستمر و فنی به عمل آمده در شعبه 1 اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی لب به اعتراف گشود و از 60 فقره سرقت منزل در نقاط مختلف شهر کرمانشاه با همکاری یکی از دوستانش پرده برداشت.

سردار کشوری افزود: با کار اطلاعاتی دقیق و پیگیری مستمر ماموران، دیگر متهم پرونده نیز در شهرستان شهریار دستگیر و در بازجویی های انجام شده از مشارکت در ارتکاب 60 فقره سرقت پرده برداشت.

وی گفت: در این رابطه دو نفر مالخر نیز دستگیر شده و با دستور مقام قضایی به همراه 2 متهم اصلی پرونده روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان با اعلام خبر کشف مقادیری از اموال مسروقه، تصریح کرد: ارزش کل اموال مسروقه 3 میلیارد ریال برآورد شده است.