120 کیلوگرم مواد مخدر در خوزستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله نظر پور اظهار کرد: طرح شاهد 4 با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی در سطح استان به مدت سه روز انجام شد.

وی افزود: در اجرای طرح ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری یگانهای انتظامی و پلیسهای تخصصی و پشتیبانی یگان ویژه پاسداران،23 منطقه آلوده و جرم خیز را که از پیش مورد شناسایی قرار داده بودند، پاکسازی کردند.



جانشین انتظامی خوزستان به کشف 119 کیلو و 675 گرم انواع مواد مخدر خبر داد و گفت: بیشترین مواد از نوع تریاک به میزان 115 کیلو و 51 گرم، حشیش به میزان دو کیلو و 309 گرم و شیشه به میزان یک کیلو و 48 گرم بوده است.



رئیس کمیسیون اطلاع رسانی خوزستان با اشاره به انهدام چهار باند قاچاق مواد مخدر و دستگیری 537 نفر در اجرای طرح افزود: دستگیرشدگان در امر قاچاق، توزیع، حمل، نگهداری، خرده فروش و مشارکت فعالیت داشتند.



نظری ادامه داد: ماموران پلیس در اجرای طرح ضمن پلمب 12 باب منزل از دستگیرشدگان 444 عدد پایپ، یک هزار و 750 عدد انواع قرص روانگردان، چهار حقه وافور،13 دستگاه ترازوی توزین مواد، 30 دستگاه گوشی تلفن همراه و شش دستگاه خودرو را کشف و ضبط کردند.



نظرپور با اشاره به اینکه طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز همچنان ادامه دارد، عنوان کرد: نتایج حاصله نمایانگر دستیابی به اهداف مدنظر بود که در این راستا موجب رضایتمندی و خرسندی شهروندان در سراسر استان فراهم و رویکرد مثبتی داشت.