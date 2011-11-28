عملیات خاکریزی بدنه سد گتوندعلیا به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات خاکریزی بدنه سد گتوندعلیا در شهریور 1383با خاکریزی پوسته پائین دست سد آغاز و از تیر 1385 خاکریزی هسته رسی بدنه آغاز و هم اکنون خاکریزی بدنه سد گتوندعلیا به‌طول 760 متر و ارتفاع 182متر از پی با حجمی بیش از 32 میلیون متر مکعب انجام شد.

در طول سه سال اخیر، علمیات اجرایی طرح سد و نیروگاه گتوندعلیا با سرعت انجام شد و عوامل اجرایی این طرح در طول سال‌های 88 و 89 توانستند به ترتیب 9.2 و 8.2 میلیون متر مکعب از خاکریزی بدنه سد را اجرا کنند.



هم اکنون 290 میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره و دریاچه ای به طول 50 کیلومتر پشت این سد ایجاد شده است.



سد گتوندعلیا پس از سد کرخه دومین مخزن ذخیره آب کشور به شمار می رود و دریاچه این سد نیز می تواند 4.5 میلیارد مترمکعب آب را برای مصرف استان خوزستان ذخیره کند.



دریاچه این سد نه تنها بزرگترین دریاچه روی رودخانه کارون محسوب می‌شود بلکه بعد از دریاچه سد کرخه، دومین دریاچه بزرگ سدهای کشور است.

