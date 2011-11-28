به گزارش خبرنگار مهر، کوروش تهامی در سریال "شوق پرواز" نقش جوانی به نام مسعود را بر عهده دارد که تحقیقات نامزد خود لیلی را درباره زندگی شهید بابایی ادامه می‌دهد و در این سیر به دیدگاه تازه‌ای از خود، دیگران و کشورش دست می‌یابد. با تهامی درباره حضور در این مجموعه گفتگو کوتاهی انجام داده‌ایم.

*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: ارتباط فیلمنامه به شخصیت و حوادثی که از حضور و بروز آنها مدت زیادی نگذشته است، بی‌شک بر حساسیت‌های ساخت "شوق پرواز" اضافه کرده است. شما چقدر با این حساسیت‌ها روبرو بودید؟

کوروش تهامی، بازیگر: همانطور که اشاره کردید کار حساسیت زیادی داشت. به این دلیل که موضوع مطرح شده در اثر درباره ماجرایی واقعی و شخصیت بارز و شناخته شده جنگ بود. به همین خاطر باید همگی تلاش می‌کردیم که از واقعیت فاصله نگیریم. ضمن اینکه یدالله صمدی به عنوان کارگردان در کنار گروه نویسندگان و تک تک بازیگران همگی دلمان می‌خواست کاری ارائه کنیم که مردم به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند و هیچ وقت این احساس ایجاد نشود که شخصیت‌ شهید بابایی با واقعیت فاصله دارد و یکی از این آدم‌های زمینی نیست.

این انسان حقیقتا شخصیتی والا و خصوصیات اخلاقی منحصر به فردی داشت که برخی مواقع ممکن است این حس را ایجاد کند که ما غلو کرده‌ایم. اما اینطور نیست و از طریق آشنایی نزدیک با خانواده شهید بابایی و زندگی با آنها در طی کار بود که خصوصیات دقیق زندگی عباس بابایی در سریال مطرح شد. علاوه بر حضور خانواده در زمان تصویربرداری همرزمان، دوستان و همکاران شهید بابایی نیز در کنار گروه حاضر می‌شدند و می‌توان ادعا کرد تمام ویژگی‌ها شخصیت اصلی سریال بر اساس واقعیت و در اثر ارتباط نزدیک ما با افراد نامبرده شکل گرفت.

*شما در قسمت زمان حال این سریال حضور دارید. فکر می‌کنید قرار دادن این بخش در فیلمنامه به جای روایت صرف زندگی شهید بابایی چه لزومی داشته است؟

- نویسنده‌های مجموعه درصدد بودند که قشر جوان ارتباط بیشتری با سریال برقرار کنند. به همین دلیل در کنار روایت زندگی شهید بابایی و اشاره به مقاطع خاصی از زندگی او، سریال موضوع‌های دیگری را نیز هدف قرار می‌دهد که به مسائل روز نزدیک است و احتمال دارد افراد بسیاری با این مباحث رو به رو بوده باشند. همین پیوند دو داستان با یکدیگر است که جذابیت اثر را بالا می‌برد.

این اتفاق در سینمای جهان نیز بسیار رخ می‌دهد؛ زمانی که واقعه‌ای تاریخی و مستند در دل یک اتفاق خیالی شکل می‌گیرد. در "شوق پرواز" نیز روایت حال قصه سریال خیالی است و از طریق بازگشت به گذشته، زندگی مستندی نیز بازتعریف می‌شود.

*شما در این زمینه چقدر با دراماتیزه کردن یک زندگی واقعی موافق هستید؟

- به نظر من برخی مواقع لازم است نسل جوان را با نگرش بعضی از شخصیت‌های بارز کشور چه معاصر و چه قدیمی‌ترها آشنا کرد. رخ دادن این اتفاق امری ضروری است و به تصویر کشیدن آن در قالب یک داستان بسیار مهم به حساب می‌آید، چرا که این امکان وجود دارد با روایت صرف زندگی، مخاطب ارتباط لازم با کار را برقرار نکند و اثر را پس بزند اما یک ساختار داستانی مناسب می‌تواند در این زمینه نقش موثری ایفا کند. بنابراین پردازش تم داستانی اثر و توجه به فرم تکنیکال آن در زمان ساخت ارزش زیادی دارد و تمام هم و غم عوامل این سریال نیز ایجاد کشش لازم برای مخاطبان بود.

*از آنجایی که "شوق پرواز" محصول بنیاد شهید و امور ایثارگران و شبکه اول سیما است و مشارکتی ساخته شده، آیا در زمان ساخت نظراتی از سوی سفارش دهندگان به عوامل و بازیگران تحمیل می‌شد؟ چطور در این زمینه به هماهنگی رسیدید؟

- من که فقط در زمان حال بازی داشتم در آن برهه یادم نمی‌آید مشکل خاصی برایمان پیش آمده باشد. البته ارائه نظرات متفاوت در یک کار مشارکتی امری طبیعی است. به هر حال بخش گذشته سریال که روایت زندگی شهید بابایی است حساسیت‌های خاص خود را داشته و مسلماً هماهنگی‌ها در این زمینه دشوارتربوده است، اما من در بخش زمان حال یادم نمی‌آید مشکلی به وجود آمده باشد.

*حالا که سریال را می‌بینید از نتیجه کار راضی هستید؟

- احساس می‌کنم "شوق پرواز" آن هم با در نظر گرفتن امکاناتی که در دسترس ما بود، سریال شسته رفته و خوبی از آب درآمده است.

*از کارهای تازه‌تان چه خبر؟

- امسال یک فیلم سینمایی با احمد امینی کار کردم که با عنوان "بی خداحافظی" نگاهی به زندگی رضا صادقی خواننده پاپ داشت. این روزها هم در فیلم دیگری به نام "گناهکاران" در نقش متفاوتی بازی می‌کنم که فرامرز قریبیان کارگردانی این کار پلیسی را بر عهده دارد.

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گفتگو: مریم عرفانیان