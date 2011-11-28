موضوع مجموعه "تا رهایی" تاریخ مصرف ندارد

فلورا سام، نویسنده مجموعه تلویزیونی "تا رهایی" در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه شما نگارش آثار خانوادگی را در کارنامه داشتید، چطور شد نگارش مجموعه‌ای با مضمون مذهبی را انجام داده‌اید؟ به خبرنگار مهر گفت: من علاقمند به مضامین دینی هستم و دلیل نگارش مجموعه "تا رهایی" هم به این خاطر بود که می‌خواستم به مسئله عاشورا نگاهی متفاوت داشته باشم. برای تحقیق و نگارش هم از کتاب‌های دینی مختلف شهید آوینی، شهید مطهری و ... استفاده کردم.

وی در ادامه افزود: در کتاب‌های دینی که مطالعه داشتم مرتب تاکید شده بود که مراسم عاشورا نباید فقط به حزن و اندوه ختم شود، بلکه باید این مراسم در روح انسان تاثیرگذار باشد و روحیه مبارزه‌طلبی و آزاده‌خواهی را زنده کند. من هم تلاش کردم در فیلمنامه مجموعه "تا رهایی" روی این مسئله تاکید کنم.

این نویسنده یادآور شد: احساس کردم باید در این فیلمنامه نگاهی تازه به مراسم عاشورا داشته باشم. همانطور که می‌دانید قیام امام حسین (ع) در تاریخ ماندگار ماندگار است و تاثیرات این قیام بیش از اندازه بوده است. بنابراین باید سعی کنیم از زوایای مختلف به تاثیرات این قیام در اجتماع بپردازیم. مضامینی همچون آزاده خواهی و ... از نتایج این قیام بود. متاسفانه در این باره ما دقت زیادی نداشتیم و این طور نگاه نکردیم.

سام با اشاره به اینکه نگارش مضامین مذهبی را دوست دارد، ادامه داد: گرچه تاکنون فیلمنامه‌هایی که نوشتم ملودرام‌های خانوادگی، طنز و ... بوده است، اما در همین آثاری که نوشتم رگه‌های مذهبی هم دیده می‌شود. در مجموعه "ماه عسل" روی نماز خواندن تاکید داشتم یا در مجموعه "توطئه فامیلی" به رویارویی انسان با مرگ پرداخت کردم، اما در مجموعه "تا رهایی" به شکل خاص به مضامین مذهبی پرداخت کردم.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه طرح مجموعه "تا رهایی" را سال 1385 نوشتید و این مجموعه سال 1388 ساخته شد، آیا در هنگام ساخت فیلمنامه را دوباره بازنویسی کردید؟ توضیح داد: نیازی نبود فیلمنامه را به روز کنم، چرا که موضوع این اثر تاریخ مصرف نداشت. البته به دلیل تجربه‌ای که برای نگارش در این سال‌ها کسب کردم، تغییراتی دادم. این مجموعه فقط مضمون مذهبی ندارد و در قالب مسائل خانوادگی به موضوع‌هایی چون جوانان، اعتیاد، قرص‌های روان‌گردان و ... پرداختم.

این نویسنده در ادامه درباره شعارزدگی در آثار مذهبی توضیح داد: ما برای اینکه درگیر این مسئله نشویم، بحث دانشکده را در قصه قرار دادم و دانشجویان درباره مضامین مذهبی کنفرانس می‌دهند و درباره این مضامین با استاد دانشگاه بحث می‌کنند. در واقع برای اینکه دچار شعارزدگی نشویم این کار را انجام دادم. در سریال "ناز و نیاز" هم تلاش کرده بودم که به درونیات آدم‌ها بپردازم و آن را مطرح کنم تا برای بینندگان کاملاً قابل لمس باشد.

سام در پاسخ به این سئوال که آیا حسین تبریزی کارگردان این اثر توانسته بود آنچه را که شما در فیلمنامه نوشته بودید را اجرایی کند؟ به خبرنگار مهر گفت: به هر حال هیچ وقت 100 درصد چیزی که نوشته می‌شود، اجرا نخواهد شد و نویسندگان هم رضایت کامل ندارند. در بخش‌هایی ریتم قصه سلیقه ایشان بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با قرار دادن موضوع قرص‌های روان‌گردان در فیلمنامه مجموعه "تا رهایی" تلاش کرده بودید آن را جذاب‌تر و مخاطب‌پسند کنید؟ توضیح داد: نه، برای جذابیت قصه نبود. قیام امام حسین (ع) در جامعه تاثیرات زیادی داشت. در آن زمان اشقیاء کسانی بودند که مرتب سعی در گمراه کردن مردم می‌کردند و امروز این اشقیاء کسانی هستند که در جامعه باعث اعتیاد جوانان می‌شوند و در کار رد و بدل کردن مواد مخدر و قرص‌های روان‌گردان هستند.

این نویسنده ادامه داد: در مجموعه "تا رهایی" تلاش کردم که به این آدم‌ها به قصه بپردازم و از زوایه تازه به مسئله عاشورا نگاه کنم. امیدوارم این مجموعه مورد توجه مردم قرار گرفته باشد.