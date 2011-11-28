فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شاخصهای مهم برای تعیین جایگزین ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: شخصی که انتخاب می شود به نظر من باید فردی اصولگرا، ولایی و دارای درجه استادی باشد.

وی اضافه کرد: گزینه جایگزین جاسبی باید دارای سابقه مدیریتی در دانشگاه و شناخت بالا نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد.

به گفته رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس فردی که به عنوان گزینه رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب خواهد شد، لازم است تا با هیئت امنای این دانشگاه در تعامل و دارای خلاقیت و همچنین خوش فکر باشد.

دانشجو در پاسخ به پرسش مهر درباره انتخاب و معرفی گزینه برای ریاست دانشگاه آزاد تاکید کرد: به نظر من فرهاد رهبر - رئیس دانشگاه تهران می تواند این ویژگیها را داشته باشد هر چند من هنوز گزینه ای را پیشنهاد نکرده و تنها به تعیین شاخصهای مورد نظر پرداخته ام.

عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: البته ممکن است کسی تمام این ویژگیها را نداشته باشد اما باید ضمن قبول داشتن نظام جمهوری اسلامی ایران در عمل هم نشان دهد این نظام را قبول دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی 23 فروردین ماه به عنوان اعضای جدید هیئت امنای این دانشگاه منصوب شدند.