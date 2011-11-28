منچسترسیتی مقابل لیورپول متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی که در رقابت‌های این فصل لیگ برتر شکست ناپذیر بوده این بار در آنفیلد مقابل شاگردان "کنی دالگلیش" با تساوی یک بر یک متوقف شد.

در این بازی که در حضور بیش از 45 هزار تماشاگر متعصب لیورپول برگزار شد ابتدا "وینسنت کمپانی" در دقیقه 31 موفق شد دروازه تیم میزبان را باز کند اما تنها دو دقیقه بعد "ژولین لسکات"، مدافع من سیتی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

در دقیقه 83 این بازی نیز "ماریو بالوتلی"، مهاجم ایتالیایی و جوان سیتی با دریافت کارت قرمز از داور مسابقه از زمین اخراج شد تا شاگردان "روبرتو مانچینی" چند دقیقه پایانی را 10 نفره ادامه دهند.

سیتی با این تساوی 35 امتیازی شد همچنان 5 امتیاز از یونایتد که شنبه شب مقابل نیوکاسل به تساوی یک بر یک رسید اختلاف دارد.

در دیگر دیدار شب گذشته آستون ویلا در زمین تیم تازه وارد سوانسی سیتی به تساوی بدون گل رضایت داد.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 35 امتیاز

2- منچستریونایتد 30 امتیاز

3- تاتنهام 28 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- نیوکاسل 26 امتیاز

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18- بولتون 9 امتیاز - تفاضل گل 12-

19- ویگان 9 امتیاز - تفاضل گل 12-

20- بلکبرن 7 امتیاز