حشمت‌الله ریاضی، نویسنده و محقق ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب «پرتوی خورشید» شامل شرح 150 غزل از کلیات شمس تبریزی است که در آن غزلیات دیوان شمس را از نظر عرفانی انتخاب کرده و شرح و بسط داده‌ام. قرار است این کتاب توسط انتشارات قلم منتشر شود.

وی افزود: کار روی این کتاب را از سال گذشته شروع کردم و پیش از تابستان امسال آن را به پایان بردم. بعد از پایان کار آن را به انتشارات قلم تحویل دادم که پس بررسی دوباره آن را به من برگرداندند تا بازبینی‌ و ویرایش‌های نهایی را روی آن انجام بدهم. این کتاب با حجمی حدود 700 تا 800 صفحه منتشر خواهد شد.

ریاضی گفت: 150 غزل در این کتاب آورده شده و بعد از خود غزل‌ها شرح و توضیحات مربوط به آن غزل آمده است و استعارات، توصیفات، معانی و تفاسیر عرفانی‌ غزل‌های مولانا را در کنار مفاهیم عرفانی آورده‌ام. در انتخاب غزل‌ها هم سعی کردم غزل‌های آشنا را انتخاب کنم. غزل‌هایی که مردم با آن‌ها آشنایی دارند و خودم هم در آن‌ها معانی ژرف و عمیق دیده‌ام. به عنوان مثال حدود 50 غزل از اشعاری هستند که مردم به نوعی آن‌ها را در آثار خوانندگان کشور شنیده‌اند.

نویسنده کتاب «داستان ها و پیام های هفت اورنگ جامی» افزود: این کتاب را به زودی به انتشارات قلم خواهم سپرد تا کارهای مربوط به انتشار آن را انجام دهند.

این محقق در ادامه درباره آثار دیگرش گفت: در حال حاضر مشغول خلاصه‌نویسی نسخه ترجمه تفسیر بیان‌السعادة هستم که پیش از این در 14 جلد منتشر شد. این ترجمه 14 جلدی، مجموعه سنگینی است به همین دلیل خلاصه‌نویسی آن را در 2 جلد در دستور کار قرار دادم که این 2 جلد صرفا تفسیر عرفانی آن 14 جلد هستند.

وی گفت: «خلاصه تفسیر بیان‌السعادة» گفت: این کتاب 4 جنبه دارد. اول این که در آن توجه بسیار دقیقی به صرف و نحو واژه‌ها داشته‌ام. دوم این که این تفسیر بزرگ‌ترین تفسیر و منبع اخبار ولایی است. جنبه سوم آن این است که از نظر فلسفی، فلسفه ملاصدراست و از جنبه چهارم و عرفانی هم مانند تفسیر کشف‌الاسرار است. این مجموعه 2 جلدی را هم قرار است انتشارات حقیقت چاپ کند.