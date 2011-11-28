انگیزه های یک زن اهداکننده مستمر خون در البرز/ حس نشاط پس از اهدا

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین هدف انتقال خون در ایران، تامین خون و فرآورده های سالم آن با بهترین کیفیت استاندارد مطابق با موازین تعیین شده بین المللی برای بیماران و نیازمندان و همچنین ترویج طب انتقال خون است.

در این میان، اهدای خون از مهمترین فعالیتهای مرتبط با امر انتقال خون است و از طریق اهدای خون، بسیاری از نیازهای مربوطه تامین می شود.

مهمترین فایده های اهدای خون، کسب رضایت خداوند، کمک به نجات زندگی دیگران و آگاهی از سلامت جسمانی است ضمن اینکه این امر از طریق کنترلهای مربوط به ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن و تشخیص کم خونی و نوع گروه خونی انجام می شود.

یکی از مهمترین ارکان امر اهدای خون، اهداکننده های خون هستند

یکی از مهمترین ارکان امر اهدای خون، اهداکننده های خون هستند که این افراد در فاصله های زمانی مربوطه به پایگاه های انتقال خون مراجعه و خون اهدا می کنند.

بخشی از اهداکنندگان خون، اهداکننده های مستمر هستند و این افراد در مقایسه با دیگران، دفعات بیشتری خون خود را اهدا کرده اند و این امر را ادامه می دهند.

لیلا احمدی دلچه اولین اهداکننده خون استان البرز در سال 90 است که در اولین ساعات پس از تحویل سال جدید برای اهدای خون به پایگاه مرکزی انتقال خون استان البرز مراجعه کرده است.

وی متولد مرداد 1332 و خانه دار است ضمن اینکه وی یکی از اهداکنندگان مستمر خون است و در شهرستان کرج زندگی می کند.

با این اهداکننده مستمر مصاحبه ای شده که در زیر می خوانیم.

تا کنون چند بار اهدای خون انجام داده اید؟

- 12 سال است که به صورت مرتب جهت اهدای خون به پایگاه های انتقال خون مراجعه می کنم و حداقل سالی دو بار این کار را انجام داده ام.

هدف و انگیزه شما از اهدای خون چه بوده است؟

- خداوند به ما امر کرده که در راه او انفاق کنیم و همین دلیل تصمیم گرفتم که برای رضای خدا با اهدای خون خود، به نیازمندان کمکی ناچیز کنم و از این طریق در زمینه انجام انفاق بکوشم.

چرا تصمیم گرفتید که در لحظات اولیه بعد از تحویل سال نو، برای اهدای خون اقدام کنید؟

- پس از تحویل سال فکر کردم که بهترین کاری که در این لحظه می توانم انجام دهم و توانایی آن را نیز دارم، این است که خون اهدا کنم زیرا معتقدم که اگر توفیق کار خداپسندانه ای را در آغاز سال پیدا کنم، نظر و عنایت خداوند تا پایان سال همراه من و خانواده ام خواهد بود.

با توجه به این که خانم هستید، در مراجعات خود جهت اهدای خون دچار ترس و اضطراب نشدید؟

- به هیچ وجه دچار ترس نشدم ضم اینکه نه تنها اهدای خون برای من عارضه ای نداشته بلکه همیشه بعد از اهدای خون احساس نشاط و شادی خاصی می کنم.

در خصوص اهدای خون چه توصیه ای برای خانمها دارید؟

- کمک به همنوع و جلب رضایت خداوند بسیار شیرین و لذت بخش است و به خانمها توصیه می کنم که از اهدای خون نترسند و برای این امر اقدام کنند.

آیا اطرافیان خود را تشویق می کنید که اهدای خون مستمر داشته باشند؟

- بله آنها را نیز تشویق می کنم به عنوان مثال از نوه ام خواسته ام که در زمان اهدای خون همراهم باشد تا بیشتر با فرهنگ اهدای خون سالم آشنا شود.