تغییرات در ورزش و جوانان لرستان کلید خورد/ برکناری معاون ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز از انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان یک ماه نمی گذرد که فرهاد نیکوخصال در اولین گام معاون ورزشی این اداره کل را که پیش از این توسط خودش در اداره کل تربیت بدنی استان منصوب شده بود را برکنار کرد.

با این تفاسیر اولین گام مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان لرستان انتصاب همایون مرآت به عنوان معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان لرستان بود.

همایون مرآت از کارشناسان دارای مدارک تحصیلی کارشناسی تربیت‌بدنی و کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی است.

این در حالیست که پیش از این رحیم میرنصوری تنها برای مدت زمان 6 ماه مسئولیت معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان لرستان را در اختیار داشت و در جدالهای اخیر برای کسب کرسی مدیرکلی ورزش و جوانان استان لرستان یکی از افرادی بود که نامش مطرح شده بود.

بنابراین گزارش انتصاب مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان پس از ماهها وقفه در حالی رخ داد که گزینه های مختلفی برای مدیرکلی مطرح بودند که در این میان فرهاد نیکوخصال مدیرکل قبلی تربیت بدنی لرستان موفق شد گوی سبقت را از دیگر رقبا برباید.

اهمیت این اداره کل در استان لرستان از آنجاست که در استانی مانند لرستان به خاطر استعدادهای کم نظیر در حوزه ورزش و طیف گسترده جوان می طلبد که به این دستگاه توجه ویژه ای صورت گیرد.

هم اکنون استان لرستان با وجود استعدادهای زیادی که در حوزه ورزش دارد همچنان از فقر و کمبود امکانات در این حوزه رنج می برد و همین امر موجب شده است که ورزشکاران لرستانی برای ادامه فعالیت ورزشی خود به دیگر استانها مهاجرت کنند.

با این وضعیت مدیرکل ورزش و جوانان باید در راستای ایجاد زیرساخت های مناسب در این حوزه گام های عملیاتی تری را بردارد تا ورزش لرستان بتواند به جایگاه مطلوب و شایسته خود ارتقا یابد.

از سوی دیگر حال که یک فرد ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان لرستان مشغول به کار شده است امید می رود فعالیتهای حوزه جوانان نیز مورد غفلت قرار نگیرد چرا که در استانی با هرم جمعیتی جوان ضرورت توجه به این بخش غیرقابل انکار است.

برنامه ساماندهی ازدواج، مراکز مشاوره جوانان، اوقات فراغت جوانان، مسکن، اشتغال، ارتقا هویت ملی جوانان، توسعه و ارتقا مشارکت جوانان در بخش های مختلف، حمایت از مطالعات علمی و پژوهشی در حوزه جوانان، حمایت از پایان نامه دانشجویی، حمایت از محققن و مترجمان جوان، حمایت از ایده های برتر جوانان در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و اقتصادی و ....همه و همه وظایفی هستند که مدیرکل ورزش و جوانان باید به آنها بپردازد.

به هر روی امید می رود با انتصاب فرهاد نیکوخصال که در میان ورزشکاران و ورزشی نویسان استان به عنوان چهره ای علمی در حوزه ورزش مطرح است شاهد حرکت های کارشناسی شده در دو حوزه ورزش و جوانان استان و تحول در این بخش که منجر به توسعه استان خواهد شد باشیم.