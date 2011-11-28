فضای کتابخانه های عمومی کرمانشاه باید 16 برابر شود

علی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم که فرهنگ مطالعه را در جامعه رشد دهیم، نیازمند هماهنگی و پشتیبانی دولت و سازمانهای فرهنگی هستیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تاکید کرد: میانگین سرانه مطالعه در کشور کمتر از 18 دقیقه است و این رقم در کرمانشاه 16 دقیقه و نیم بیشتر نیست که نشان دهنده عقب ماندگی کرمانشاه از این حیث هست.

اسماعیلی با اشاره به اینکه با نهضت مطالعه می توانیم جایگاه خوبی در جهان به دست آوریم، گفت: متاسفانه در ایران به ازای هر 4 نفر یک کتاب در کتابخانه های کشور وجود دارد،در حالی که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر نفر 16 تا 20 کتاب وجود دارد.

وی تاکید کرد: فضای کتابخانه ها در کشور از رقم مطلوبی برخوردار نیست و برای هر 100 نفر در ایران تنها یک و نیم متر فضای کتابخانه ای وجود دارد که این رقم باید به 8 متر به ازای هر 100 نفر برسد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این رقم در کرمانشاه مطلوب نیست، گفت: این فضا در کرمانشاه بایستی 16برابر شود یعنی 10هزار متر نسبت به وضعیت موجود افزایش یابد.

اسماعیلی در پایان افزود: در حال حاضر، تنها 45 هزار نفر از جمعیت کشور، عضو کتابخانه ها هستند که بر اساس سند چشم انداز 1404 کشور، باید 35 درصد از جمعیت کشور عضو کتابخانه ها شوند.