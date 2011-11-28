حمید داوودآبادی نویسنده کتاب «از معراج برگشتگان» درباره انعکاس فرهنگ بسیجی در ادبیات داستانی به خبرنگار مهر گفت: اول اینکه نباید بسیج و بسیجی را در یک قشر خاص محدود کرد؛ بلکه باید بدانیم این فرهنگ در کل جامعه ما جاری است و هر یک از افراد جامعه ما که برای دفاع از انقلاب و اسلام و کشور سینه سپر کردهاند، بسیجی محسوب میشوند.
وی ادامه داد: زمان جنگ هر کسی که به نوعی از انقلاب و ایران دفاع میکرد، بسیجی محسوب میشد و امروز هم هر کسی به هر دلیلی از انقلاب دفاع کند، بسیجی است و این دیگر منحصر به یک عده خاص نمیشود. حال ما باید بررسی کنیم چقدر فرهنگ بسیجی را به نسلهای آینده منتقل کردهایم و چقدر از ابزارهای فرهنگی برای این مساله بهره بردهایم.
این نویسنده با تاکید بر اینکه باید بسیج را یک جریان فرهنگی ببینیم، بیان کرد: بسیج از فرهنگ ناب اسلام نشات گرفته است که نمونه بارز آن را در عاشورا میبینیم. همانطور که فرهنگ عاشورا در طول تاریخ به دست ما رسیده است ما هم باید کاری کنیم که فرهنگ بسیجی در امروز جامعهمان به آیندگان منتقل شود.
داوودآبادی افزود: ما نباید بسیجی را آنقدر دستنیافتنی فرض کنیم که همه نسلهای امروزی از آن فاصله بگیرند و باورش نکنند. ما در ادبیات داستانی هم چهره درستی از بچه بسیجیها ارائه ندادیم و بزرگترین مشکل هم از نبود شناخت کافی از فرهنگ بسیجی در بین داستاننویسان نشات میگیرد.
وی با اشاره به اینکه شاید بتوان بدون تجربه جنگ درباره جنگ نوشت، گفت: ولی درباره فرهنگ بسیج و بسیجی نوشتن امری نیست که بدون شناخت میسر شود. برای نوشتن در این زمینه باید با خلق و خوی بسیجی آشنا بود. همانطور که گفتم بسیج یک فرهنگ است و برای نوشتن از این فرهنگ باید در دل آن بود.
نویسنده کتاب «از معراج برگشتگان» منتقدانه تاکید کرد: جایگاه بسیج و بسیجی در ادبیات داستانی ما کمرنگ است و یا اصلا دیده نمیشود. کسانی که کار فرهنگی میکنند، بسیج را متعلق به زمان و مکان محدود میدانند و این بزرگترین لطمه را میزند. بسیجی را فردی بدانیم که از هر قشری و شغلی و سنی هرگاه وظیفهاش حکم کرده به میدان آمده است و در این صورت ادبیات میتواند رویکردی درست به این موضوع داشته باشد.
داوودآبادی در پایان گفت: اگرما چنین آثار فاخر و جامعی درباره فرهنگ بسیجی خلق کنیم آنگاه می توانیم این آثار را به زبانهای مختلف ترجمه کرده و چهره زیبایی از بسیجی به دنیا معرفی کنیم. دشمنان ما در جهان علیه بسیج تبلیغ میکنند چون قدرت و اهمیت آن را شناختهاند، ولی ما خودمان هنوز از این مهم غافلیم.
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