افزایش زنان سیگاری در پارکهای مشهد/ زنان قربانی فرهنگ وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند مشاهدات میدانی حاکی از حضور تعداد زیادی از زنان سیگاری مسافر در این شهر است، اما تعداد زنان متشخص و بانوان شهروند ساکن در این شهر قدیمی نیز در میان آنها کم نیست اما تعداد زنانی که هر روز به سیگار روی می آورند در این شهر نگران کننده است.

بر اساس اعلام رسمی شرکت دخانیات ایران سالانه 62 میلیارد نخ سیگار در کشور دود می شود که در این میان بخشی از زنان جامعه نیز از سر تنوع و یا اعتیاد گرفتار می شوند.

در حالی که همه جامعه شناسان و متخصصان درباره نقش قطعی سیگار در سقوط به گرداب اعتیاد قشرهای مختلف اتفاق نظر دارند آمارها حاکی از افزایش روند قاچاق سیگار به کشور است.

گرایش زنان به سیگار

رواج انواع رفتارهای تقلیدی مخرب در پایتخت معنوی ایران هر ساله صدمات جبران ناپذیری به ساختار روانی و شخصیت جامعه وارد می کند که گرایش سیگار یکی از شاخص ترین آنهاست.

علیرضا مرادپور کارشناس اجتماعی در این زمینه می گوید: با گسترش و همه گیر شدن ماهواره، انتقال پیام های مخرب نیز سرعت مرگ آوری گرفته است که از بارزترین آنها می توان به سیگاری شدن زنان اشاره کرد.

وی می افزاید: در دهه اخیر گرایش به طرف سیگار از سوی زنان افزایش یافته است و زنان سیگاری را می توان در صف ترافیک، پارک ها و میهمانی های مختلف مشاهده کرد.

وی می گوید: در گذشته سیگار کشیدن برای زنان ضد ارزش تلقی می شد و حتی افرادی که دچار ناهنجاری بودند از خرید سیگار و نحوه نگاه جامعه هراس داشتند، امام امروز گویی قباحت آن ریخته شده است.

مراد پور بیان داشت: زنان زیادی را می توان مشاهده کرد که از کیوسک ها و سیگار فروشی های دوره گرد سیگار مورد نیاز خود را تهیه می کنند و با اعتماد به نفس از کبریت و فندک سیگار فروش هم استفاده می کنند تا چند پک دود را روانه ریه عابران کنند.

248 میلیارد نخ سیگار قاچاق

بر اساس اعلام رئیس اداره مبارزه با قاچاق شرکت دخانیات ایران 40 درصد مصرف سیگاری های کشور به طور قاچاق وارد می شود که در این میان سود سرشاری نصیب دلالان و واسطه های شبکه های زیر زمینی تولید درآمد کثیف می شود.

مصطفی کربلایی گفته است: واردات قاچاق سیگار سالانه 18 هزار و 300 میلیارد ریال درآمد به خزانه دولت واریز می کند.

در واقع قاچاقچیان با پذیرش ریسک نه چندان تهدید کننده، جریمه و احیانا مصادره اقلام غیر قانونی خود، برای نابودی حنجره شهروندان ایرانی هر سال 248 میلیارد نخ سیگار از انواع مارک های اصلی و تقلبی کمپانی های اروپایی و امریکایی وارد می کنند.

جالب این که مسئولان اذعان دارند 52 درصد سیگارهای قاچاق از غرب کشور وارد می شود و در عین حال این روند ادامه دارد و درآمد مافیای سیگار از طریق مرز غربی روند صعودی دارد.

سیگار؛ کلید ورود به اعتیاد

سیگار برای ورود به عالم اعتیاد یک شاه کلید است؛ بسیاری از کسانی که در مراکز ترک اعتیاد به پرسش روانکاوان پاسخ می دهند، به این مولفه حیاتی اشاره می کنند.

با وجود اثبات این قضیه، جوانان و به ویژه دختران از گرایش به طرف سیگار ابایی ندارند.

مژده شکوهی، یک معلم در این زمینه می گوید: برخلاف تصور عموم، گرایش به سیگار بیشتر بین زنان تحصیلکرده دیده می شود.

وی می افزاید: میهمانی های پر زرق و برق و پارتی های خارج از عرف محل عرضه انواع سیگار به میهمانان است که اتفاقا کبریت آتش به زندگی افراد هم در همین مجالس کشیده می شود.

شکوهی عنوان می کند: سیگار به غیر از ضرر برای سلامت انسان و به ویژه ریه های افراد هیچ خاصیتی ندارد اما متاسفانه گرایش به این سمت کاملا محسوس است.

این کارشناس، دسترسی آسان، پر سود بودن تجارت سیگار و عدم وجود قوانین الزام آور اجتماعی را علتهای اساسی سیگاری شدن افراد می داند و بروز این رفتار را نیز نوعی تخلیه روانی بر می شمارد.

چه باید کرد....

شاید در این عرصه مسئولیت متوجه همه باشد، اما صدا و سیما و رسانه های مکتوب بیشتر نقش دارند.

به نظر می رسد وقت آن رسیده است که با ارائه آموزش های درست، مادران فردا را از عواقب تلخ شیوه ای که در پیش گرفته اند آگاه کرد.

هر چند این تلاشها در برابر گردش چند هزار میلیاردی تجارت سیگار و سود کلان دست اندرکاران آن که تریبون های تبلیغاتی را هم در تسخیر دارند، فریاد در بازار مسگرهاست.

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گزارش: محمد ابراهیمی