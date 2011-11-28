زمینه بازسازی حسینیه های قدیمی بوشهر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه شب در مراسم بهره برداری از حسینیه سید جمعه محله کوتی افزود: حضور در مجالس عزای امام حسین (ع) فرصتی است که باید غنیمت شمرده شود زیرا راه نجات انسان در گرو پیروی از مکتب حسین بن علی (ع) است .

وی اظهارداشت: این حسینیه که قدمتی 270 ساله دارد 10 سال پیش تخریب شد و اکنون با کمک 80 میلیون ریالی مردم و هزینه 100 میلیون ریالی اوقاف و امور خیریه بازسازی شده است .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با بازسازی حسینیه های قدیمی علاوه بر احیای آنها تاریخ آنها نیز احیای خواهد شد.