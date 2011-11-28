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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

شامگاه یکشنبه رخ داد؛

وقوع یک انفجار در هتل جنوب فیلیپین/ 3 کشته و 27 زخمی تلفات حادثه

وقوع یک انفجار در هتل جنوب فیلیپین/ 3 کشته و 27 زخمی تلفات حادثه

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: بروز یک انفجار در هتلی در شهر بندی زامبوانگا در جنوب فیلیپین 3 کشته و 27 زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه تلویزیونی خبر آسیا، در این انفجار که یکشنبه شب به وقوع پیوست، هتل دو طبقه آتیلانو تخریب شد .

به گفته منابع محلی و پلیس به احتمال زیاد این انفجار ناشی از انفجار بمب بوده است.

رییس پلیس شهر زامبوانگا با بیان اینکه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، گفت: پلیس درحال تحقیق برای شناسایی عاملان این انفجار است.

"ادوین اکامپو" افزود: با بیرون کشیدن بدن یک تن از کشته شدگان آمار تلفات این بمب گذاری به 3 تن افزایش یافته و ممکن است اجساد دیگری نیز در زیر آوار این هتل باقی مانده باشد.

شهر زامبوانگا طی سالهای گذشته هدف حملات مکرر بمب گذاری افراط گرایان بوده و در اواخر ماه اکتبر سال جاری انفجار یک بمب در جاده های اطراف این شهر دو کشته برجای گذاشت.

کد مطلب 1471300

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