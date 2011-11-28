پیروزی اوساسونا با گلزنی نکونام/ لوانته پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا یکشنبه شب با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های اوساسونا، لوانته، سویا و رئال سوسیداد مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

اوساسونا که در زمین اسپانیول به میدان رفته بود موفق شد با نتیجه 2 بر یک میزبان خود را شکست دهد. گل دوم اوساسونا را جواد نکونام، هافبک ایرانی این تیم به ثمر رساند. او همچنین در دقیقه 90 بازی یک کارت زرد هم از داور بازی دریافت کرد.

- نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

* رئال بتیس 2 - رئال سوسیداد 3

گل‌ها: جاناتان پریرا رودریگز (81 و 85) برای بتیس و امانوئل اگیرتسکه (56)، کارلوس ولا (76) و میکل گونزالس مارتینز (90) برای رئال سوسیداد

* لوانته 4 - اسپورتینگ گیخون صفر

گل‌ها: خاویر باکرو (20)، والمیرو روخا (47) و آرونا کونه (52 و 62)

* اسپانیول یک - اوساسونا 2

گل‌ها: آلوارو واسکوئز (56) برای اسپانیول و رولاند لاما (44) و جواد نکونام (50) برای اوساسونا

* مایورکا 2 - سانتاندر یک

گل‌ها: تومر حمد (45) و ویکتور کاستانو (58) برای مایورکا و آریل ناهلپان (75) برای سانتاندر

* اتلتیک بیلبائو صفر - گرانادا یک

گل: اینیگو لوپز (32)

* رئال زاراگوزا صفر - سویا یک

گل: آلوارو نگردو (23)

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 34 امتیاز

2- بارسلونا 28 امتیاز

3- والنسیا 27 امتیاز

4- لوانته 26 امتیاز

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18- اسپورتینگ گیخون 12 امتیاز

19- رئال زاراگوزا 10 امتیاز

20- راسینگ سانتاندر 9 امتیاز