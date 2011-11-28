به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال مسابقات جهانی فوتسال ناشنوایان در شهر اوربرو سوئد برگزار شد و تیم ملی ایران با مربیگری محمد پرگر موفق شد 4 بر 2 ترکیه را شکست دهد و به مقام قهرمانی جهان برسد.

مسابقه فینال درحالی برگزار شد که سالن 3 هزار نفری رقابت‌ها مملو از جمعیت بود و ایرانی‌های زیادی به یاری ملی‌پوشان آمده بودند. نیمه اول این مسابقه با برتری 2 بر یک ایران به پایان رسید. در نیمه دوم نیز ایران موفق شد 2 بار دیگر گلزنی کند و در نهایت ترکیه را 4 بر 2 شکست دهد.

ملی‌پوشان ناشنوای ایران که اولین حضور خود در مسابقات جهانی را تجربه می‌کردند شگفتی‌ساز بزرگ این دوره از رقابت‌ها لقب گرفتند.

اوکراین (مدافع قهرمانی)، روسیه، نروژ و سوئیس دیگر تیم‌هایی بودند که دراین رقابت‌ها مقهور قدرت فوتسالیست‌های ناشنوای ایران شدند. مراسم اهدای مدال این رقابت‌ها نیز با حضور رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان برگزار شد.

بنابر این گزارش زینی‌وند عضو تیم فوتبال پرسپولیس(سرخ پوشان) خرم‌آباد در لیگ برتر استان نیز هست. وی فوتبال را زیر نظر شیرمحمد میرزایی مربی سازنده‌ فوتبال ناشنوایان استان آغاز کرده است.