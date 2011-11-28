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۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۴

تأسی ملت ایران به فرهنگ عاشورا موجب خنثی شدن فتنه های دشمنان شد

تأسی ملت ایران به فرهنگ عاشورا موجب خنثی شدن فتنه های دشمنان شد

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: تأسی ملت هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی به فرهنگ عاشورا فتنه های همیشگی دشمنان را خنثی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع بسیجیان حوزه اصناف شهرستان اراک افزود: فرهنگ غنی عاشورا ثروت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم دشمن است.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج آموزه های فرهنگ غنی عاشورا در جامعه اسلامی ایران طی ماه محرم بیان داشت: مردم ولایتمدار ایران با عبرت گیری از عاشورا در 9 دی 88 و 23 تیر 78 با حضور در خیابانها و اعلام حمایت قاطع خود از رهبری، نطفه فتنه دشمنان را خفه کردند که هنوز بعد از گذشت سالها ازاین حوادث باور آنچه اتفاق افتاد برای دشمنان نظام سخت و غیر قابل باور است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: ملت ایران با الگو گیری از وفای یاران حسین ابن علی (ع) امروز به ولی فقیه زمان خویش وفادار بوده و اجازه نمی دهند دشمنان در هدف شوم خود که مان ضربه زدن به ولایت فقیه است پیروز شوند.

سردار ابوحمزه در ادامه ضمن گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگرچه منافقان تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا با ترویج امر به منکر و نهی از معروف اهداف شوم خود را در ایران پایه ریزی کنند اما مسئولان فرهنگی کشور باید با توجه به این مهم و بهره گیری از فرصت طلایی در اختیار یعنی تقارن دهه اول محرم و هفته امر به معروف  و نهی از منکر در راستای تبیین این مهم در جامعه بکوشند.  
 

کد مطلب 1471310

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