نبود کانال و ساخت و ساز درآبراه ها علل سیل در "لیکک"

اسفندیار نیک بین به خبرنگار مهر گفت: بارندگی اخیر بی سابقه ترین بارندگی طی 50 سال گذشته در شهرستان بهمئی بود به طوریکه در مدت زمان سه ساعت 150 میلیمتر باران بارید.

وی بیان کرد: زمینهای بسیار زیادی در قسمت جنوب و غرب شهر قرار دارند که شیب این زمینها همگی به سمت شهر لیکک است و این باعث ورود آب زیادی به شهر شد.

کمبود امکانات در شهرداری لیکک

نیک بین اظهار داشت: با توجه به کمبود و نبود دستگاههای سنگین از قبیل بیل مکانیکی ولودر، خدمات رسانی در زمان وقوع سیلاب به کندی صورت گرفت.

وی بیان داشت: تنها دو دستگاه لودر شهرداری و اداره راه وترابری برای انحراف آب فعالیت می کردند که این دو جوابگو نبودند.

رئیس شورای شهر لیکک افزود: قطع برق و تاریکی شب و وجود آب بیش ازحد در معابر شهری نیز باعث شده بود که به علت دید کم، مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد شود.

عدم رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازهای لیکک

وی تصریح کرد: برخی از مردمِ شهر نکات ایمنی را در ساخت وسازها رعایت نکرده اند که به همین دلیل آب وارد منازل آنان شد و خسارت زیادی به آنها وارد کرد.

نیک بین با بیان اینکه کانالهای موجود در این شهر جوابگو نیستند، گفت: بعضی از آبراهها، کانالها وحریمها هم در گذشته توسط مردم اشغال شده اند و در آنها ساخت وساز شده که متاسفانه در یک شرایط اضطراری و بحرانی مثل سیل اخیر به دلیلی نبود آبراه، آب در معابر شهری جمع می شود.

وی احداث یک کانال آّب در بالای شهر لیکک را ضروری عنوان کرد و گفت: تامین اعتبار لازم برای احداث این کانال به طول هشت کیلومتر از توان شهرداری لیکک خارج است و انتظار داریم مسئولان استانی در این خصوص مساعدت کنند تا شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.

نیک بین همچنین یادآور شد: خسارات سیل به معابرشهری، پل ها و گذر گاهها بسیار زیاد بود که هم اکنون به کارشناسان شهرداری در حال برآورد میزان خسارات هستند.