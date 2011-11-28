اولین بازار حق نشر در جاکارتا برپا شد/ حضور ایران در نمایشگاه کتاب اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین نمایشگاه کتاب اندونزی از 24 نوامبر تا 4 دسامبر2011 (سوم تا سیزدهم آذرماه) در جاکارتا برپا شده و امسال برای نخستین بار بازار حق نشر کتاب نیز در روزهای 27 تا 29 نوامبر (6 تا 8 آذر) همزمان با این نمایشگاه برپا می‌شود.

در سی و یکمین نمایشگاه کتاب اندونزی، ناشرانی از اندونزی، مالزی، سنگاپور، چین، برونئی، هند، تایلند، ایران و عربستان سعودی حضور یافته‌اند.

همچنین نمایندگانی از سایر کشورهای عضو پیمان جنوب شرقی آسیا (آ سه آن) همچون ویتنام، گینه‌نو، سری‌لانکا، فیلیپین و کره جنوبی به ارایه آثاری از کشور خود پرداخته‌اند.

از ایران نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آژانس ادبی حوا به دعوت انجمن ناشران اندونزی در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.

در غرفه آژانس ادبی حوا کتاب‌هایی از ناشران طرف قرارداد همچون سروش، امیرکبیر، ویدا و دفتر نشر فرهنگ اسلامی به نمایش در آمده است.

از دیگر بخش‌های این نمایشگاه می‌توان به سالن‌های کتابخانه‌های عمومی، موسسات پخش و نشریات اشاره کرد.