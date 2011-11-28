تیم پینگ پنگ دانش آموزی لرستان در کشور سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول انجمن پینگ پنگ آموزشگاه‌های استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: تیم پینگ پنگ دانش‌آموزی استان امسال با حمایت‌های مدیر کل آموزش و پرورش و همکاری هیئت پینگ‌پنگ لرستان در مسابقات لیگ برتر نوجوانان و نونهالان کشور موفقیتی تاریخی برای ورزش دانش اموزی استان رقم زد.

محمدزاده افزود: در این مسابقات که به مدت 4 ماه با شرکت 6 تیم صنعت، نفت و گاز گچساران، به صورت رفت و برگشت برگزار شد تیم لرستان با شکست تیم‌های صنعت نفت آبادان، هیئت پینگ‌پنگ کرمان و هیئت پینگ‌پنگ قم به مقام سوم نائل آمد.

وی یادآور شد: تیم لرستانی با ترکیب علی نظری، احسان نظری، محمد نظری، محمد بداق، مهدی نجفی، علی‌رضا بیگدلی، مهدی ثابت و مهدی جلیلی و با سرمربیگری محمد محمدزاده و مربیگری عباس حسنوند و اسماعیل قنبری در این مسابقات حضور یافته بود.