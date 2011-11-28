به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بهرامی در این رابطه اظهار داشت: به رغم حضور بازیکنان شایستهای همچون میلاد طاهری، حسین نعمتی، بهرنگ رسلی، دانیال مقدسی و داود کرنوکر به دلیل نداشتن اسپانسر و حامی مالی نمیتوانیم در لیگ برتر شرکت کنیم.
وی تصریح کرد: در این صورت ورزشکاران لرستانی با پیراهن تیم های دیگر استانها در رقابتهای سه گانه کشور حضور یافته و افتخار آفرینی خواهند کرد.
رئیس هیئت ورزشهای سهگانه لرستان نبود اسپانسر مالی را یکی از مشکلات عدیده ورزشی لرستان در بحث باشگاهداری دانست و یادآور شد: نداشتن صنعت پویا و باشگاههای خصوصی قوی موجب فرار استعدادهای ورزشی لرستان به دیگر استانها شده است.
وی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز ورزشکاران این رشته موفقیتهای زیادی را بهدست آوردهاند، اما همچنان از داشتن اسپانسر محروم هستند.
بهرامی افزود: این مشکلات در حالی است که هفته گذشته تیم جوانان هیئت سه گانه لرستان در مسابقات کشوری حائز رتبه سوم شد.
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