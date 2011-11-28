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۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۷

بهرامی مطرح کرد:

محرومیت تیم سه گانه لرستان از اسپانسر/ نمی‌توانیم در لیگ شرکت کنیم!

محرومیت تیم سه گانه لرستان از اسپانسر/ نمی‌توانیم در لیگ شرکت کنیم!

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای سه‌گانه لرستان با اشاره به محرومیت این هیئت از وجود اسپانسر، گفت: بدون حمایت اسپانسر نمی‌توانیم در لیگ شرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر بهرامی در این رابطه اظهار داشت: به ‌رغم حضور بازیکنان شایسته‌ای همچون میلاد طاهری، حسین نعمتی، بهرنگ رسلی، دانیال مقدسی و داود کرنوکر به دلیل نداشتن اسپانسر و حامی مالی نمی‌توانیم در لیگ بر‌تر شرکت کنیم.

وی تصریح کرد: در این صورت ورزشکاران لرستانی با پیراهن تیم های دیگر استان‌ها در رقابتهای سه گانه کشور حضور یافته و افتخار آفرینی خواهند کرد.

رئیس هیئت ورزشهای سه‌گانه لرستان نبود اسپانسر مالی را یکی از مشکلات عدیده ورزشی لرستان در بحث باشگاهداری دانست و یادآور شد: نداشتن صنعت پویا و باشگاههای خصوصی قوی موجب فرار استعدادهای ورزشی لرستان به دیگر استان‌ها شده است.

وی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز ورزشکاران این رشته موفقیتهای زیادی را بهدست آوردهاند، اما همچنان از داشتن اسپانسر محروم هستند.

بهرامی افزود: این مشکلات در حالی است که هفته گذشته تیم جوانان هیئت سه گانه لرستان در مسابقات کشوری حائز رتبه سوم شد.

کد مطلب 1471318

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