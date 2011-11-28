میلان به رده دوم جدول بازگشت/ اینتر پانزدهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان با پیروزی پرگل مقابل کیهوو به رده دوم جدول رده بندی رقابتهای سری آ بازگشت. میلان در این دیدار که در ورزشگاه سن سیرو شهر میلان برگزار شد، با گلهای تیاگو سیلوا (8)، زلاتان ابراهیموویچ (16 و 44) و الکساندر پاتو (33) مقابل کیهوو به پیروزی رسید و به رده دوم جدول رده بندی مسابقات سری آ بازگشت.
اینتر هم در دیگر دیدار برگزارشده شب گذشته با تک گل دیرهنگام "کاستایگنوس" از سد میزبان خود سیهنا گذشت اما همچنان در رده پانزدهم جدول رده بندی قرار دارد.
در سایر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر حاصل شد:
* پالرمو 2 - فیورنتینا صفر
* کالیاری یک - بولونیا یک
* سسنا 2 - جنوا صفر
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 25 امتیاز
2- میلان 24 امتیاز - تفاضل گل 13+
3- اودینزه 24 امتیاز- تفاضل گل 9+
4- لاتزیو 22 امتیاز
----------------------------------------
18- نوارا 10 امتیاز
19- سسنا 9 امتیاز
20- لچه 8 امتیاز
1- یوونتوس 25 امتیاز
2- میلان 24 امتیاز - تفاضل گل 13+
3- اودینزه 24 امتیاز- تفاضل گل 9+
4- لاتزیو 22 امتیاز
----------------------------------------
18- نوارا 10 امتیاز
19- سسنا 9 امتیاز
20- لچه 8 امتیاز
نظر شما