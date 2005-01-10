افسانه چيني در جشنواره تئاتر فجر روايت مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين نمايش داستان زوج بازيگر دوره گردي است كه داستان فلكور چيني را در معرض ديد تماشاگران مي گذارند. اين داستان روايتگر شرح حال حكيمي است كه به گورستان مي رورد و زني را مي بيند كه به خاصر وصيت شوهرش گور او را بابادبزن باد مي زند، زيرا همسر قبل از مرگ وصيت كرده تا گل گورش خشك نشده زن مجددا ازدواج كند، حكيم با ديدن اين صحنه به فكر آزموني مي افتد كه به وسيله آن همسرش را محك بزند.

"حسن وارسته " كارگردان اين نمايش به خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: شيوه اجراي اين نمايش مبتني برتخت حوضي با نگاهي به شيوه اجرايي نمايش هاي اپراي پكن وبرداشتي از كمدي دلارته است. طراحي صحنه نمايش بسيار ساده تنها يك گاري است كه تمام نمايش بر روي آن اتفاق مي افتد.

وي همچنين افزود: رسول نقوي و مرجان قمري بازيگران اين نمايش هستند و موسيقي نمايش نيز توسط محمد فرشته نژاد ساخته شده است.