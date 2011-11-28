به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های کوتاه "بوی بودنت نباشد" به کارگردانی سیف‌الله یزدانی و "مترسک" به کارگردانی مشترک سیف‌الله یزدانی و علیرضا احمدی از تولیدات واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان قم که در اولین جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه دفاع مقدس استان مرکزی شرکت داشتند، موفق به کسب بهترین‌های جشنواره شدند.



در این جشنواره جایزه بهترین فیلم به سیف‌الله یزدانی برای فیلم "بوی بودنت نباشد" و جایزه بهترین کارگردانی به سیف‌الله یزدانی برای فیلم "بوی بودنت نباشد" و جایزه بازیگری برتر به حمیده عویی برای فیلم "بوی بودنت نباشد" اهدا شد.



همچنین جایزه بهترین فیلم انیمیشن جشنواره به سیف‌الله یزدانی و علیرضا احمدی برای فیلم "مترسک" اهدا شد.



لازم به ذکر است آثار ارسالی به اولین جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه دفاع مقدس در بخش‌های مستند، انیمیشن و داستان از یکم تا سوم آذرماه صبح و عصر در فرهنگسرای آیینه اراک به نمایش گذاشته شد.

